Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Ateş, daha çok bahar aylarında ortaya çıkan kronik nezlenin nedenleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Bahar aylarının gelmesi ile birlikte sıcak havayı fırsat bilenler, park, bahçe ve piknik alanlarının yolunu tutuyor. Uzmanlar özellikle çocuklarda bahar aylarında görülen nezle ve grip, çocukların yaşam kalitesini düşürürken, anne ve babaları da zor durumda bırakabildiğini belirtiyorlar. Medicana Çamlıca Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Canan Ateş, daha çok bahar aylarında ortaya çıkan kronik nezlenin nedenleri ve korunma yolları hakkında bilgi verdi.

Uzm. Dr. Ateş, hastalığın nedenlerini şöyle sıraladı:

Alerjik bronşitin belirtileri

“Alerjik bünyeli bireylerde nefes borusunun aşırı duyarlılığı sonucu gelişen alerjik bronşit, giderek sanayileşip kalabalıklaşan kentlerde oldukça sık görülmektedir. Hava kirliliği, sigara ve egzos dumanı, havadaki ani sıcaklık ve nem değişikliği, viral üst solunum yolu hastalıkları ve egzersiz gibi nefes yolunda iritasyona sebep olan durumlar bu hassas çocuklarda; öksürük nefes darlığı, balgam artışı, hırıltılı solunum ve karı ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle koşunca, ağlayına efor sarfedince beliren öksürük, nezle ve gripal enfeksiyon sırasında görülen hırıltı veya solunum sıkıntısı, gece ve sabaha karşı öksürük nöbetiyle balgam çıkarma öyküde sıkça mevcuttur.

Bu çocukları korumak içi genel hijyen kurallarına dikkat ederek ellerin gerektikçe su ve sabun ile yıkanması hasta bireylerden uzak durmak, çocuğu temiz havalandırılmış ortamlarda tutmak, oda ısısının gündüz 20-22C gece 18-19 C olmasını sağlamak, bol sıvı alımı ve taze sebze meyve tüketimi önerilmekle birlikte uzman doktor takip ve tedavisine uyulmalıdır.