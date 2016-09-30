Bağlum Kültür Merkezi için geri sayım

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3 Haziran 2016 tarihinde temel atma töreni gerçekleştirilen ve Bağlum’un ilk kültür merkezi olma özelliğine sahip Bağlum Kültür, Spor ve Gençlik Merkezi inşaatının yüzde 67’si tamamlandı.

İnşaat alanına giderek incelemelerde bulunan ve yetkililerden çalışmalar ile ilgili bilgi alan Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, “Bağlum’un ilk kültür merkezi olma özelliği taşıyan merkezimiz, önemli bir eksikliği de gidermiş olacak. İçerisinde bulunan sayfiye yeriyle burası Kültür Merkeziyle birlikte bir yaşam yerine dönüşecek. İçerisindeki çocuk oyun grubumuz, futbol sahamızın da yer aldığı mesire alanımızda vatandaşlarımız temiz havadan da yararlanarak nitelikli zaman geçirebilecekler. Keçiören’imize ve Bağlum’a hayırlı -uğurlu olsun.” dedi.

Hizmete girdiğinde Bağlum’a ayrı bir değer katacak, 6.500 m² alan üzerine inşa edilen merkezin içerisinde yarı olimpik yüzme havuzu, aerobik ve fitness salonları, çok amaçlı salon, 6 derslikli KEDEM kurs merkezi , gençlik merkezi aktivite salonu ile kafeterya ve dinlenme alanları olacak.

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