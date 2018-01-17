Bağışlarıyla çocuklara göz kulak oldular

Sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu kez “Çocuklara göz kulak oluyoruz” adlı özel bir yardım kampanyası için buluştu.

Selda Topal ve Züleyha Özgül’ün öncülüğünde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme implantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanma amacıyla “Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz” kampanyası başlatıldı.

Düzenlenen geceye Deniz Çakır, Deniz Akkaya, Eda-Metin Özülkü, Erhan Yazıcıoğlu, Fırat Tanış, Wilma Elles, Nilgün Belgün, Naz Elmas, Selvi – Bülent Serttaş, Hande-Erdinç Acar, Gülnur Güneş, Zeynep Kartal, Sevinç Erbulak, Arzu Kunt, Hande Pekcan, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu, Yıldırım Mayruk, Levon Kordonciyan, Emine Ün, Tolga Karakaş, Ayşe Azizoğlu, Gurur Aydoğan, Ogün Kaptanoğlu, Saruhan Hünel, Nilay Cafer, Ebru Erbaş, Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Deha Bilimlier, Hazan Salman’ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

FUTBOLCULARDAN BÜYÜK DESTEK

Kampanyaya maddi yardımda bulunan futbol dünyasından Mehmet-Selda Topal, Robin-Bushra Van Persie, Ahmet Çalık ve Nuri-Tuba Şahin’in yanı sıra Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Kutman Madencilik’ten Fazlı Kutmangil, Hande-Erdinç Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık görüldü.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde Levent’teki Buctha isimli mekanda gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar buluştu. Deniz Akkaya’nın sunuculuk yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmet Ataş birer konuşma yaparak, başta kampanyayı başlatan Selda Topal ve Züleyha Özgül’e ve tüm bağışçılara teşekkür etti. Ak, “Mehmet Selda Topal’ın son yıllarda fakültemize yaptıkları destekler, yeni isimlerin eklenerek artmasıyla bizleri sevindiriyor. Her birinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz” dedi.

Ardından bağışçılara ve geceye destek veren sanatçılara teşekkür plaketi verildi.

Gecenin sürpriz bağışı ise Ömer Faruk Özgül’den geldi. Özgül, İşitme engelli çocuk eğitim merkezi’ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisindeki sedyeleri yenilenmesi için önemli bir bağış yaptı.

OYUNCULARDAN ŞARKILAR

Eda ve Metin Özülkü’nün konser verdiği geceye ise oyuncular damga vurdu. Sahneye ilk olarak Deniz Çakır çıktı. Daha sonra sahnede Fırat Tanış yer aldı. Tanış, ‘Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bu yüzden burada olmaktan ayrıca kıvanç duyorum’ diyerek iki şarkı okudu. Nilgün Belgün ise hem şarkılar söyledi hem de esprileriyle salonu kahkahaya boğarak büyük alkış aldı. Gecenin finalinde ise sanatçıların sahnede oluşturduğu koro salondaki coşkuyu doruğa çıkardı.