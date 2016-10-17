Bağışıklık sisteminizi soğuk havalarda koruyun!

3 Ara öğünleri atlama metabolizmayı ateşle

Savunmaya yönelik beslenme planlıyorsa yağ ve kolesterol tüketimi, protein alımı ve diyet lifi de en az alınan besinlerin çeşitliliği kadar önemlidir. Bu noktada yağlı ve kızartılmış etlerden ve fazla miktarda şeker tüketiminden de kaçınmak gerekir. Araştırmalar, 100 gram şeker içeren bir içeceğin 2 saat içinde bağışıklık işlevlerini yarı yarıya düşürdüğünü ve bu durumun 5 güne kadar sürdüğünü göstermektedir. Aynı zamanda daha az hareket edilen bu dönemlerde ağırlık kontrolünü sağlamak adına şeker, fazla miktarda yağ, hamur işi besinleri kısıtlamakta fayda var. Aynı zamanda kahvaltıda demirden zengin yumurta ve ara öğünlerde taze ve kuru meyve, ceviz, fındık, badem, süt, yoğurt, kefir tüketerek metabolizma daha canlı tutulabilir.

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