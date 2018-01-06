Bağdan bahçeden sahneye

İzmir Seferihisar İlçesi Ulamış Köy Tiyatrosu, Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralılarla buluştu.

İzmir Seferihisar İlçesi Ulamış Köy Tiyatrosu, Yılmaz Güney Sahnesi’nde Ankaralılarla buluştu. 7’den 70’e herkesin katıldığı köy tiyatrosu “Yaşamın İçinden” tiyatro oyunu ile izleyicilerden de alkış aldı. Ulamış Köyü’nde yaşayan kadınlar, gönüllü olarak katıldıkları köy tiyatrosunda sergiledikleri performanslarıyla dikkatleri üzerlerine topladı. Gündüzleri bağ, bahçe ve tarlada çalışırken birden kendilerini provalarda bulan kadınlar, fırsat verildiğinde neler başarabileceklerini kanıtladı. Yaşamın içinden öykülerin yer aldığı oyunda, amaç hem güldürmek hem düşündürmek.

Ulamış Köy Tiyatrosu fikrinin ortaya çıkış sürecini anlatan Tiyatro Eğitmeni Vedat Murat Güzel, “Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ulamış Köyü’nde köylü kadınlarla bir tiyatro çalışması yapmak istediğini söyledi. Görüşmeler sonrasında köy tiyatromuzu hayata geçirdik. Sığacık tiyatro Festivali için hazırladığımız 15 dakikalık oyunla kadınlarımız ve çocuklarımız ilk kez sahneye çıkma deneyimi yaşadı. Sahneye çıktıktan sonra tiyatromuzu daha fazla sahiplenmeye başladılar ve katılım sayısı da arttı. Çalışmalara katılan 70’li yaşlarında şalvarlı teyzelerimiz var. Tiyatromuza sahip çıkıyorlar. Tiyatroyla yeniden hayata sarıldılar. Tiyatroyu araç olarak kullanırsanız ruhunuza iyi gelir. Kadınlarımız şu anda kendilerini keşfediyor. Belli bir yaştan sonra dahi olsa neler yapabileceklerini gördüler” ifadelerini kullandı.