Badminton Milli takımları Hırvatistan ve Yunanistan'dan madalya ile döndü

Türkiye Badminton Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan, Hellas Internatıonal 2017 Badminton Turnuvası, 04 – 07 Mayıs 2017 tarihleri arasında Yunanistan Sidirokastro’da gerçekleşti.

Hellas Internatıonal 2017 Badminton Turnuvasında Badminton Milli Takımı Yunanistan’dan 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile döndü. Tek erkeklerde Muhammed Ali Kurt üçüncü, Tek bayanlarda Aliye Demirbağ Şampiyon, Büşra Yalçınkaya ikinci ve Ebru Yazgan üçüncü oldu.

Karışık çiftler kategorisinde ise Osman Uyhan ile Aliye Demirbağ şampiyon, Serdar Koca ile Emine Demirtaş ikinci oldu.Hırvatistan’da gerçekleşen Valamar Junıor Open 2017 Badminton Turnuvasından Badminton Milli Takımı 1 Altın ve 2 Gümüş madalya ile döndü.

19 Yaşta çift bayanlarda Bengisu Erçetin ile Nazlıcan İnci Şampiyon, Zehra Erdem ile İlayda Nur Özelgül ikinci iken Karışık çiftler kategorisinde ise Emre Sönmez ile Bengisu Erçetin ikinci oldular. Yonex Youth International 2017 Badminton Turnuvasında ise Badminton Milli Takımı 3 Gümüş ve 1 Bronz madalya ile kazandı.

13 Yaşta Ece Terzi ile Erika Titokhod ile birlikte Karışık Çiftler kategorisinde üçüncü oldu. 15 Yaşta ise Bahar Sabancı Tek Bayanlar kategorisinde ikinci, Bahar Sabancı ve Nisanur Tuncer Çift Bayanlar kategorisinde ikinci, Aybars Akeren ile Bahar Sabancı Karışık Çiftler kategorisinde ikinci oldular.

MURAT ÖZMEKİK: ”HEDEFİMİZ TOKYO”

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, ”Badmintonda olimpiyata kota sistemi dünya sıralamasına puan veren müsabakalarda alınan dereceler neticesinde belli oluyor. 2016 Rio Olimpiyatları’ndan sonra ara vermeksizin bu müsabakalara sporcu göndermeye devam ediyoruz. Bu nedenle bir sporcunun asgari olarak yılda 20 müsabakaya gitmesi gerekiyor.

Tüm müsabakalara gitmek için elinden geleni yapan sporumuzun büyüklerine teşekkür ediyorum. Hedefimiz olan 2020 Tokyo için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnşallah 2020 olimpiyatlarına en az 4 sporcu ile gitme hedefimizi yakalayacağız” dedi.

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