İYİ Parti’den Isparta milletvekili seçilen Aylin Cesur, yeni Meclis’te bulunmasına sevindiğim isimlerden biri oldu.

Süleyman Demirel’in özel doktoruydu.

Bu göreve nasıl dikkatli ve özenli bir çalışmayla geldiğini hatırlatmakta yarar var:

Turgut Özal’ın kalp krizi sonucu ölümünün ardından Cumhurbaşkanı seçilen Demirel Çankaya Köşkü’nde bir sağlık merkezi kurdurdu.

Merkezde görevlendirilen doktorlar arasında Aylin Cesur da vardı.

Cesur, diğer doktor arkadaşlarıyla yıllarca Demirel’i adeta adım adım izledi, çıkabilecek ani sağlık sorunlarına müdahale etmek için tetikte bekledi. 2000 yılında özel doktorluğa ve başdanışmanlığa yükseldi. “Baba’nın manevi kızı” diye anılmaya başlandı.

Sonraki yıllarda da Demirel’in yanından hiç ayrılmadı. Yurt içi ve yurt dışı gezilerde ona eşlik etti, ilaçlarını verdi, kendisi gibi doktor olan eşiyle birlikte ailenin bir parçası oldu.

Demirel’in ölüm haberini kamuoyuna açıklarken gözyaşlarına boğuldu. Cenaze törenine de ağlamaktan şişmiş gözlerle katıldı, bir çok kişiye, “İnsanın ancak öz kızı bu kadar sevgi dolu ve vefalı olur” dedirtti.

Demirel’in ölümünden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Demirel Vakfı Başkanı Şevket Demirel’in ortak kararı ve isteğiyle Güniz Sokak’taki evin müze yapılması için çalışmaya başladı.

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Meclis’te sağlıkla ilgili yasa çalışmalarında Aylin Cesur’un önemli katkılarda bulunacağına inanıyorum.

Acil sağlık müdahalesi alanındaki tecrübesi ise tüm milletvekilleri için önemli bir güvence olacaktır.