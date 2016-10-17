Doların Başkanlık tartışmaları ile tarihi rekor kırması sürerken hükümetin ekonomi yönetimi çok aktif tedbirlerle gündeme gelmedi. BU durum aklıma yaklaşık 16 yıl Ekonomiden sorumlu bakanlık yapan Ali Babacan dönemini aklıma getirdi.

2001 yılında kurucu üye olduğu AK Partinin 58. ve 59. ilk iki hükümetinde Ali Babacan Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinde 5 yıl görev yaptı.

Bu görev sonrası Dışişleri Bakanlığı ve AB ile Baş Müzakereci olarak 60. Hükümette

Bulunan Babacan 1 Mayıs 2009’dan 28 Ağustos 2015 tarihine kadar Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak hükümetlerde görev yaptı.

Yaklaşık 11 yıl Türkiye’nin ekonomi yönetiminde bulunan Ali Babacan’a çok büyük bir deneyim kazandırdı.

Görev süresi içinde dövizde çok büyük anormallik yaşanmadı, ekonomide istikrarlı bir dönemin önemli ismi olurken Merkez Başkanı Erdem Başçı’dan da vazgeçmedi Ali Babacan.

“Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmaz” anlayışı Babacan’da da ortaya çıktı. Dışişleri Bakanlığında halef selef olduğu Ahmet Davutoğlu Babacan’ı hükümete almadı.

Doların tarihi yükselişi ve rekor üstüne rekor kırması bazı AK Partilileri de rahatsız etti.

Meclis kulislerinde döviz krizi gündeme gelirken Babacan adı da ön plana çıkmaya başladı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 65’ın hükümetinde de Ali Babacan’a yer verilmeyerek bürokrasiden gelen Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığına Mehmet Şimşek’i, dönemindeki bakanlık müsteşarı Naci Ağbal’ı da Maliye Bakanlığına görevlendirdi.

Ekonomi kurmayları, AK Partililer ve iş çevreleri dolar krizinin önlenememesinin bir diğer nedeni olarak da Babacan krizini gösteriyorlar.

Ekonomistler 2002 Ekiminde 1.65 lira olan dolar kurunun, 2013 yılında 1.95 lira seviyesinde olduğunu vurguladılar.

2014 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası kurulan Ahmet Davutoğlu Hükümetinde 1 dolar 2.16 dolar idi.

İşte Babacan krizi bu tarihten sonra ortaya çıktı.

Bir yıl sonra 1995 Ekiminde dolar 2.92 liraya yükseldi, geçtiğimiz haftayı ise 3.11 seviyelerinde kapattı.

Rakamlar söylüyor ki 2002 – 2013 döneminde 1.65 liradan 1.95 liraya çıkan dolar kuru, 2013 – 2016 döneminde 1.95 liradan 3.11 dolar seviyesi ile tarihi rekor kırdı.

Bu tablo 3 yılda yaklaşık % 50 oranında bir devalüasyonu da ortaya koyuyor.

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