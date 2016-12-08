Baba oğul demir ustasından “Kayı” baltası

Konya’nın Ahırlı ilçesinde demircilik yapan baba oğulun, televizyon dizisi Diriliş Ertuğrul’dan esinlenerek yaptığı “Kayı” armalı baltalar, hem ilçede hem de sosyal medyada ilgi görüyor.

Toroslar’ın eteklerinde kurulu küçük bir ilçe olan Ahırlı’da, tek demirci dükkanını 80 yaşındaki Hüseyin ve oğlu Atıf Candan işletiyor.

Bundan 30-40 yıl öncesine kadar 40’ın üzerinde demir ustasının bulunduğu ilçede, artık sadece baba ve oğlunun dükkanından çekiç sesleri yükseliyor.

Gelişen teknoloji ve gençlerin mesleğe ilgi duymaması nedeniyle teker teker kapanan demirci dükkanlarının yerine yenileri açılmadı.

İlerleyen yaşına rağmen demirciliği 65 yıldır sürdüren Hüseyin Candan, mesleği öğrettiği oğluna çekicini devretse de yardım etmek için her fırsatta ateş ve örsün başına geçiyor.

Mesleğini öğretecek çırak bulamıyor

İlçedeki son demirci dükkanını açık tutmaya devam eden Atıf Candan da henüz 12 yaşındayken babasından öğrendiği mesleği öğretecek çırak bulamamaktan yakındı.

Günün ihtiyaçlarına uygun ürünler yaparak evinin geçimini sağlayan Candan, tarihi dizi filmlerde kullanılan eşyaların benzerlerini de yapıyor.

Candan’ın, Diriliş Ertuğrul dizisinin sevilen karakteri Turgut Alp’in kullandığı, üzerinde “Kayı” arması olan baltadan esinlenerek yaptığı ürünler ilgi görüyor. İlçe halkının yanı sıra sosyal medyada Kayı baltasını görenler, Candan’ı arayarak sipariş veriyor.

Hüseyin Candan, 15 yaşındayken babasının yanında çırak olarak mesleğe başladığını söyledi.

Yaş ilerleyince mesleği oğluna devrettiğini belirten Candan, “Mesleği devretsem de annesinin hatırı için oğluma yardım ediyorum.” dedi.

“Harçlığımızı bol verip mesleği sevdirdi”

Atıf Candan da 38 yıldır demircilik yaparak baba mesleğini sürdürdüğünü ifade etti.

İki erkek kardeşinin okuyup kamuda iş bulduğunu, kendisinin ise demirciliği devam ettirmeye karar verdiğini anlatan Candan, şunları kaydetti:

“Babam beni 12 yaşında dükkana getirdi, harçlığımızı bol verip mesleği sevdirdi. Bu işi zevkle yapıyoruz. Vaktiyle Ahırlı’da 40 civarında demirci dükkanı olduğu söylenir. Şu anda bizden başka yapan yok. İşimiz fazla olmasa da severek çalışıyoruz. Evden çıktıktan sonra ikinci bir adresimiz var. Burada hem vakit geçiriyoruz hem bir şeyler üretmenin keyfini yaşıyoruz.”

Candan, son dönemde tarihi dizilere ilginin arttığını dile getirerek, “Diriliş Ertuğrul dizisindeki Turgut Alp’in Kayı armalı baltasından yaparak satıyoruz. İnsanlarda geçmişe, tarihe bir özlem var sanıyorum. İlçeden balta alanlar fotoğrafını sosyal medyada paylaşıyor. Başka il ve ilçelerden de sipariş geliyor. İstedikleri tarzda yapıp gönderiyoruz.”

ifadelerini kullandı.

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