Baba Sahne tarafından düzenlenecek “Baba Konser” serisinin ilk konuğu, şarkıcı Leman Sam olacak.

Sinema ve dizi oyuncusu Şevket Çoruh’un Kadıköy’de açtığı “Baba Sahne”de gerçekleştirilecek “Baba Konser” serisinde ilk olarak, kendine özgü tarzının yanı sıra türkü yorumlarıyla da büyük beğeni toplayan Leman Sam sahne alacak. Sam, Baba Sahne Savaş Dinçel Salonu’nda 16 Mayıs Salı günü saat 21.00’de başlayacak konserde sevilen şarkılarını seslendirecek.

Baba Konser” kapsamında 23 Mayıs Salı günü Kürşat Başar Orkestrası, 30 Mayıs Salı günü Bülent Ortaçgil müzikseverlerle buluşacak.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...