FIRAT Kalkanı Harekatı’nda, Bab- Halep yolunda tam kontrol sağlandı. DEAŞ terör örgütüne ait 48 hedef imha edilirken, 15 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirildi, 4 asker hafif yaralandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 120 günden bu yana sürdürülen ‘Fırat Kalkanı Harekatı’nda DEAŞ’ın 48 hedefi Türk Hava Kuvvetleri tarafından savaş uçaklarıyla havadan bombalandı. Harekat kapsamında 15 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. TSK ait bir aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcı 4 askerin hafif yaralandığı belirtildi. Bölgede dünkü çatışmalarda ise 1 muhalif yaralandı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından harekatın son durumuna ilişkin yapılan bilgilendirmede, şöyle denildi:

“Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grupları tarafından, havadan ve karadan sağlanan yoğun ateş desteği ile El Bab’ın ele geçirilmesine yönelik ileri harekâta devamla, Bab-Halep yolunda tam kontrol sağlanmıştır.Hedef tespit vasıtaları ile yerleri tespit edilen DEAŞ terör örgütü hedefleri (barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları) ateş destek vasıtaları ile ateş altına alınmış, gün içerisinde yaşanan çatışmalarda bir muhalif yaralanmış; TSK’ya ait bir aracın geçişi esnasında EYP patlaması sonucu dört kahraman personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır.Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde tespit edilen DEAŞ terör örgütüne ait toplam 48 hedef (savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, barınma yerleri ve silahlı araçlar) imha edilmiştir. Harekât neticesinde ilk tespitlere göre 15 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde Muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 43 adet EYP imha edilmiştir.”

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