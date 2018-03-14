Yolcu otobüslerinin karıştığı kazalarda son zamanlarda belirgin bir artış var. Daha iki gün önce park halindeki TIR’a çarpan otobüste 11 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

Bu kazalar tümüyle olmasa da büyük ölçüde önlenebilir mi?

Tüm Otobüscüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım son derece makul, mantıklı öneriler ortaya koydu bu konuda.

Üç madde halinde özetleyelim:

-Otobüs firmaları yeterli sayıda şoför istihdam etmiyor. Bu yüzden şoförler yorgun ve uykusuz yola çıkıyor ve kazalara neden oluyor. Her firmanın sağlıklı çalışma koşulları yaratacak sayıda şoför bulundurası gerekir. Bunun denetimi iyi yapılmalı.

-Yakıt fiyatları sürekli arttığı için firmalar ucuza aldıkları patlayıcı ve yanıcı özellikleri olan 10 nolu yağı yakıt olarak kullanıyor. Bu durum kaza yapan otobüslerin alev alıp yanması sonucunu doğuruyor. 10 nolu yağ sorununa yetkili kurumlar ciddi biçimde eğilmeli.

-Şoför koltuğuna yerleştirilen bir cihaz şoförün reflekslerinin zayıfladığını belirleyip uyarı yapabiliyor. Ayrıca yoldaki başka araçlara fazla yaklaşılması halinde de uyarı yapan cihazlar var. Bunlar otobüslerde zorunlu olmalı.

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Federasyon Başkanı’nın önerilerine dört madde halinde de ben katkıda bulunayım:

-Türkiye’nin her yeri demiryollarıyla birbirine bağlanmalı, hızlı trenlerle bütün illere ulaşılabilmeli, karayollarının yolcu ve yük taşımacılığındaki ağırlığı azaltılmalı.

-Başta otobüs şoförleri olmak üzere tüm sürücüler her yıl sağlık kontrolünden geçirilmeli, özellikle kalp, göz ve ruhsal sağlıklarının yerinde olup olmadığına bakılmalı.

-Yaşlı sürücülerin trafiğe çıkması önlenmeli.

-10 nolu yağın üretim ve tüketimi adeta kırmızı reçeteyle satılan ilaçlar gibi sıkı denetim altında tutulmalı.