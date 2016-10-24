Aziz Nesin’in ıvır zıvırları

Büyük usta Aziz Nesin 100. Doğum Yıldönümünde düzenlenen “Modası Geçmiş Adamın Ivır Zıvırları” söyleşisi, arşivlerde gizli kalmış yönüyle Aziz Nesin’i Çankayalılarla buluşturdu.

Usta yazar Aziz Nesin’in 100’üncü yaşına yönelik etkinlikler Çankayalılarla buluşmaya devam ediyor. Hafta sonu Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen söyleşi, “Modası Geçmiş Adamın Ivır Zıvırları” başlığı altında gerçekleşti. Kimliğinin, kişiliğinin, politik duruşunun arşivlerde gizli kalmış yanının paylaşıldığı söyleşide, Aziz Nesin’in oğlu Ali Nesin, babası ile anılarını katılımcılarla paylaştı. Anılarıyla da güldürdüğü kadar düşündüren Aziz Nesin’in, romandan çıkma bir karakter olduğunu belirten oğul Nesin, “Aziz Nesin; arşivci, doğacı, çocuklar için ne kadar para harcansa azdır diyen, başka devrin adamıydı” dedi.

Söyleşiye Çağdaş Sanatlar Merkezinin ev sahipliğini yaptığı “Ömrüne Sığmayan Adam: Aziz Nesin” sergisinin küratörlüğünü yapan Işın Önol, arşiv çalışması yapan Esin Pervane ve yazar Levent Cantek de konuşmacı olarak katıldı. Söyleşinin ardından piyanist Can Aksel Akın ve bariton Mert Özdemir sahne alarak Nazım Hikmet ve Orhan Veli’nin şiirlerinden uyarlanan besteleri seslendirdiler. Ardından sahneye çıkan Saygun Filarmoni Orkestrası da şef Çiğdem Aytepe eşliğinde performans sergiledi.

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