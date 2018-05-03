Dost ülke Azerbaycan’dan gelen Belediye Başkanları Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak’ı makamında ziyaret ederek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulundular

“TDBB Azerbaycan Üye Belediyeler Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Programı” kapsamında Türkiye’ye gelen Azeri Belediye Başkanları Keçiören’de incelemelerde bulunurken Başkan Ak’tan da çalışmalarla ilgili bilgi aldılar. Sıcak ve dostane bir atmosferde geçen ziyarette Keçiören ve Ankara ile ilgili bilgiler veren Başkan Ak, “Ülkemize, Keçiören’e hoş geldiniz. Tecrübe paylaşımı noktasında önemli bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. İki ülke devlet başkanları en üst düzeyde görüşmeler gerçekleştirerek iş birliğini güçlendiriyorlar. Yerel yönetimler olarak bizlere de görev düşüyor. Bizler de güçlü iş birlikleri ile bu ilişkilere destek olmalıyız. Karşılıklı bilgi paylaşımlarında bulunarak gelişimlerimize katkı sağlamalıyız. Bölge ülkeleriyle ekonomik ilişkilerin güçlenmesi, ticaretin artması lazım…” diye konuştu.

Ak, Azerbaycan’ın hürriyete kavuşmasının ve Türk – Kafkas İslam Ordusunun kuruluşunun 100. yılı olduğuna da dikkat çekerek, tekrar seçilen ve ilk ziyaretini Türkiye’ye yapan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’i de seçim başarısından ötürü tebrik ettiğini dile getirdi.

Karabağ sorunun en kısa sürede çözüleceğinden umutlu olduğunu ifade eden Başkan Ak, Bakü Fatihi Nuri Paşanın isminin de Keçiören’de bir caddeye verildiğini hatırlattı.

“Kardeş devletiz, bir ananın iki oğlu gibiyiz, Türk dünyası güçlü oldukça bizler de güçlü oluruz. Atatürk de Azerbaycan’ın kederi bizim kederimizdir, sevinci bizim sevincimizdir, demiştir” sözleriyle Türkiye’de ve Keçiören’de misafir olmaktan mutlu olduklarını dile getiren heyet üyeleri, Belediyenin birimlerini de gezerek çalışmaları yerinde görme imkanı yakaladılar.

Aralarında Nizami Belediye Başkanı Goshgar Mammadov, Balekan Belediye Başkanı Afgan Safarov, Berde Belediye Başkanı Sadıg Khalılov, Yevlax Belediye Başkanı Elmı Safaralıyev, Şırvan Belediye Başkanı Kurdoghlu Muradov, Şemkır Belediye Başkanı Yugar Hasanov, Nerimanov Belediye Başkanı Tamraz Taghiyev ‘un bulunduğu Heyet, Azerbaycan ve Türkiye ilişkilerinin gelişmesinin çok sevindirici olduğuna dikkat çektiler.

Başkan Ak’ı Azerbaycan’a görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade ederek Azerbaycan’dan getirdikleri hediyeleri Ak’a takdim ettiler.

KEÇİÖREN VE ANKARA GEZİSİ

Keçiören’in doğaya dönüş projesi Gümüşdere Ihlamur Vadisine hayranlıklarını ifade eden heyet, Kartaltepe Kent Ormanı, Botanik Park, Deniz Dünyası’nı gezerek bol bol fotoğraf çektiler. Keçiören Belediyesi tarafından Türkiye’de Hocalı katliamı anısına yapılan ilk anıtı da ziyaret ederek karanfil bıraktılar.

Ankara Kültür gezisi kapsamında ise Anıtkabir, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Hacı Bayramı Veli Camii, Ankara Kalesi, Hamamönü, Haydar Aliyev Parkı gezerken, 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulan Azerbaycan Cumhuriyetinin ilk cumhurbaşkanı olan Mehmet Emin Resulzade’nin kabri başında da dua ettiler.​