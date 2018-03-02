Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir uyuşturucu tedavi merkezinde çıkan yangında 24 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 24 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 4 kişi ise kliniğe yerleştirilerek tedavi altına alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev olay yerine geldi Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev yangının çıktığı hastaneye gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden yangının neden kaynaklandığıyla ilgili bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.