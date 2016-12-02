Ayvayı yedik, Afiyet olsun..!

Türkiye’nin dört bir yanı meyve ağaçlarıyla doludur. Anadolu ilçe ve köylerinde de her evin bahçesinde ve avlusunda eriğinden, elmasına, armuduna, vişnesine kadar meyve ağaçları bolca vardır.

Marmara, Ege, Akdeniz bölgelerinde de narenciye bahçeleri yığınladır. Açıkçası Türkiye meyve deposudur.

İthal ettiğimiz ürünlerin listesindeki, meyveleri görünce “dalları bastı kiraz” diye bağıran üreticilerin kulakları çınlasın diyorum.

Bakalım şimdi ithal edilen meyvelerin listesine; Elma, Armut, Çilek, Kavun, Karpuz, Portakal, Mandalina, Greyfurt, Portakal, Mandalina, Ayva, Kestane, Minneola, Enginar, Siyah İncir, Kiraz, Kayısı, Şeftali, Nektarin, Portakal, Mandalina, Kivi, Avokado.

Meyve ithalatı yaptığımız devletlere gelince;

Amerika, Rusya, Arjantin, Avustralya, Güney Afrika, Hindistan, Hollanda, Honduras, İspanya, İtalya, Brezilya, Senegal, Şili, Tunus, Ukrayna, Yunanistan, Bulgaristan, Burkina Faso, Çin, Fas, Fildişi Sahili, Florida, Gana, Kanada, Kenya, Kosta Rika, Kıbrıs, Macaristan, Madagaskar, Mali, Meksika, Mısır, Moris Adaları, Paraguay, Peru, Polonya, Portekiz, Reunion Adaları, Romanya, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yeni Zelanda.

Cari açık almış başını giderken, tüketicinin, ithalatçının suçunun ölçüsü, teraziyle mi, kantarla mı tartılır kararı okuyucuya bırakıyorum…

Lüks tüketim merakını anladık da, elmayı, armudu ithal edilenden alıp yenmesine aklım ermedi!..

Ya ayva? Eh halk arasında bir tabir vardır: “Ayvayı yedi…” Biz ayvayı toptan yemişiz de, farkında değiliz…

Listeye bakınca gözüme “minneola” ilişti. Nasıl bir meyvedir ne aldım, ne de gördüm. Daha doğrusu kişi olarak marketçiye sorarım: ithal olmayanlar hangileridir diye. Geçmişteki öğretmenlerimiz bahtiyar olsunlar, “Yerli Malı Haftası” kutlamaları yaptırırlardı. Bizlerde övünürdük, yiyeceklerimizi kendimiz üretiyoruz diyerekten… İthal meyveler afiyet olsun! demeye gönlüm razı olmuyor amma yine de afiyet olsun!..

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