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Ayvalık’ta mülteci teknesi battı: 5 ölü

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Editör
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BALIKESİR’in İlçesi’nde, mültecileri taşıyan tekne batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi kurtarıldı. Kayıp olan bir kişinin arandığı bildirildi.

Bugün saat 06.30 sıralarında Balıkesir’in Ayvalık’ın ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmeye çalışan Afganistan uyruklu mültecileri taşıyan fiber tekne Maden Adası açıklarında battı. 4’ü çocuk 1’i kadın 5 yaşamını yitirdi. 8 ise sahil güvenlik tarafından kurtarıldı. Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, mültecilerin ifadelerine göre içinde 14 kişi bulunduğu belirtilen teknedeki kayıp olan bir kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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