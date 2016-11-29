Ayvalık yağmura teslim

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde iki gündür etkili olan şiddetli yağış sel getirdi. İzmir Çanakkale karayolu gece saatlerinde çift yönlü olarak trafiğe kapatılırken can kaybı olmadı.

Ayvalık’ın Altınova mahallesinde dün saat 22.00’den itibaren etkili olan şiddetli yağmur yaşamı olumsuz etkiledi. Dağlardan akan sel sularının da etkisiyle yaklaşık 400 koyun telef oldu. İzmir Çanakkale E-87 kara yolu saat 01.00’den 06.00’ya kadar çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Yolcuların bazıları otobüslerde, bazıları da dinlenme tesislerinde yolun açılmasını bekledi. Altınova sahil kesiminde bulunan birçok evin ilk katı sular altında kaldı. Dağlardan gelen sel suları Tariş 979 No’lu Zeytinyağı Fabrikası’nda da taşkınlara neden oldu. Sel suları fabrikanın içindeki 10 tonluk yağ tanklarının karayoluna ve çevredeki tarlalara sürüklenmesine neden oldu.

Ayvalık’ta benzer bir sel felaketinin 3 yıl önce yaşandığını söyleyen Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Kıtay, itfaiye, polis ve karayolları ekiplerinin çalışmalara devam ettiğini belirtti.

OKULLAR TATİL OLDU

Ayvalık’ta sağanak yağmur ile birlikte etkili olan rüzgar, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu. Olumsuz hava şartları yüzünden ilk ve orta dereceli okullar 1 günlüğüne tatil edildi.

Ayvalık’ta geçen pazar gününden itibaren aralıklarla devam eden sağanak yağmur, rüzgarla birleşince ev ve işyerlerinde maddi hasara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılardaki kiremitler uçtu. Ayvalık’ın merkez caddeleri yağmur sularıyla kaplanırken, bazı ara sokaklar göle dönüştü. İlçedeki birçok ağaç devrilirken, altında kalan bazı araçlar da hasar gördü. Ayvalık Belediyesi ekipleri, ilçede yaşamı normale döndürmek için çalışmalarını sürdürüyor.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Ayvalık İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, olumsuz hava şartları yüzünden ilk ve orta dereceli okulların 1 günlüğüne tatil edildiğini duyurdu.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...