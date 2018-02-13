BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde Belediye Meclis üyesi Ufuk Ova, partisi CHP’den istifa ettiğini açıkladı.

Ayvalık Belediye Meclisi’nin CHP’li üyesi Ufuk Ova, partisinden istifa etti. İstifa kararını sosyal medya hesabı üzerinden, “Bugünden itibaren Ayvalık Belediyesi Meclis Üyeliği görevimi, halkın meclis üyesi olarak devam ettirme kararı verdim” ifadeleriyle duyuran Ova, istifa nedenini ise önümüzdeki günlerde açıklayacağını belirtti.

Ufuk Ova’nın istifası ile birlikte, Ayvalık Belediyesi’ndeki CHP’li meclis üyesi sayısı 13’e düştü. CHP bundan böyle Ayvalık Belediye Meclisi’nde, Belediye Başkanı Rahmi Gençer ile birlikte 14 üyeyle temsil edilecek. Ayvalık Belediyesi’nde son dağılıma göre, 13 CHP’li, 3 AK Partili, 1 DSP’li, 8 de bağımsız meclis üyesi bulunuyor.