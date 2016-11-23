Ayvalı Barajı’nda semaverli balık tutma keyfi

ERZURUM’un Oltu İlçesi’ndeki Ayvalı Barajı’nın yapılması ile birlikte çok sayıda kişi hafta sonlarını olta ile balık tutup, semaverde çay yaparak değerlendiriyor.

Erzurum’a 150 kilometre uzaklıktaki Olur ile Oltu İlçesi sınırlarından geçen Çoruh Nehri’nin kolu Oltu Çayı üzerine yapımına 2011 yılında başlanan 177 metre yüksekliğindeki Ayvalı Barajı’nda 15 Ocak 2015’te su tutmaya başlandı.

Özdoğan Enerji tarafından 400 milyon dolara mal olan Ayvalı Barajı geçen yıl üretime geçti. Yılda 340 milyon kilowatt-saat elektrik üretilmesi hedeflenen barajın 7.5 kilometrekarelik gölü ise özellikle hafta sonları amatör balıkçıların akınına uğruyor.

Oltaları ile barajın yolunu tutanlar yanlarında semaver götürmeyi ihmal etmiyor. Olta ile balık tutan Hikmet Dağ baraj gölünün balık sever ve olta balıkçığı hobisi olanlar için bulunmaz bir nimet olduğunu belirtti. Arkadaşları ile birlikte her hafta sonu balık tutmak için baraja gittiklerini hatırlatan Dağ, şöyle dedi:

“Oldukça güzel bir hava var. Arkadaşlarımızla birlikte hafta sonunu böyle hoş bir ortamda değerlendirmeye çalışıyoruz. Semaverde çay demliyor, ‘Ya çıkarsa’ diye oltaları suya atıyoruz. Gölde sazan balığı var. Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinin göle alabalık yavrusu atmasını istiyor ve bekliyoruz. Baraj gölü oldukça manzaralı. Çevrede balık lokantaları açılırsa turizm hareketlenir.”

Denize uzak olduklarını, çevrede doğal göl bulunmadığına işaret eden Fırat Aydın ise “Olta balıkçılığına hep imrenirdik. Ayvalı Barajı yapılınca bizim için tabiri caizse, gölümüz, denizimiz oldu. Deniz olmadığı için balık kültürümüz de yoktu. Şimdi ise hafta sonları oltayla balık tutmanın keyfini çıkarıyoruz. Olta balıkçılığı artık Oltu’da da var” dedi.

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