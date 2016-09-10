Ayvacık’ta ‘Göç’ temalı fotoğraf yarışması

Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde düzenlenen ‘Göç’ temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması’nda; Yunanistan’dan Petros Tsakmakis isimsiz, Türkiye’den Mustafa Usta ‘Dokunma’, Özlem Gün Bingöl ‘Sıla Yolu’ ve Ünsal Ödemiş ‘Garip’ isimli eserleriyle altın ödülüne layık görüldü.

Avrupa’da umudu arayan mültecilerin geçiş noktalarından Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’nde, ‘Göç’ temalı Uluslararası Fotoğraf Yarışması düzenlendi. Yarışmaya 16 ülkeden, 117 yarışmacı katılırken; toplam 404 eser yarıştı. Beş kişiden oluşan jüri, dereceye giren eserleri belirledi. Yarışmada; Yunanistan’dan Petros Tsakmakis isimsiz eseriyle, Türkiye’den Mustafa Usta ‘Dokunma’ isimli eseriyle, Özlem Gün Bingöl ‘Sıla Yolu’ isimli eseriyle ve Ünsal Ödemiş ‘Garip’ isimli eseriyle altın ödülüne layık bulundu. Yarışmada ayrıca 4 kişiye gümüş, 4 kişiye bronz ve 21 mansiyon ve 2 özel ödül verildi. Ayvacık’ın kurtuluş yıldönümü olan 21 Eylül’de dereceye girenlere ödüllerinin verileceği belirtildi. Yarışmaya Yunanistan’dan Hindistan’a, İran’dan birçok farklı Avrupa ülkesine kadar geniş bir coğrafyadan katılımın olduğu ifade edildi.

Ayvacık Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Ünal Şahin, kent turizmin canlanması için ellerinden geleni yapacaklarını ve bu tür etkinliklerin artarak süreceğini ifade etti.

Başkan Şahin, Ayvacık’ın artık göç veren değil, göç alan bir ilçe konumuna geldiğini belirterek, “Çanakkale’mizin turizmle ağırlık ilçesi Ayvacık’ın belediyesi olarak turizmde ne yapabiliriz, hep düşündük. Geçen sene göçmenlerin ve mültecilerin uğrak yeri oldu ilçemiz. Biz de bunu daha olumlu hale çevirmenin hesaplarını yaptık ve uluslararası bir fotoğraf yarışması düzenledik, göç konusu işledik. Ama bu göç sadece insan göçü değil, tüm göçlerden bahsetmekti. Konuyu dünyada yayınladık. Bugün itibariyle 16 ülkenin katıldığı 404 eserin bulunduğu, 117 kişinin buna el verdiği bir konu geliştirildi. Jüri üyelerimiz eserlerin tanzimini yaptı. Birbirinden güzel fotoğraflar vardı. İnşallah önümüzdeki günlerde bunu sizlerle paylaşacağız” diye konuştu.

Başkan Şahin amacın, özellikle çocuk ve kadınların sefaletine, çilesine ve insanlık ayıbı yaratan savaşlara dikkat çekerek, dünya yöneticilerine mesaj vermek olduğunu söyledi.

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