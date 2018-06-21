Aytun Çıray: İzmir limanı kapatılamaz

Aytun Çıray: İzmir limanı kapatılmaya cesaret edilemez. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi ve İzmir İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ağırbaş ile birlikte Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk’ü makamında ziyaret etti.

Deniz ticaretinin ve İzmir’in sorunları konuşulurken, İYİ Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı Mustafa Kerpişçi, Çandarlı Limanı’nı gündeme getirdi. İzmir’in Limanı ve deniz ticaretindeki yeri ile kapasitesi tartışıldı.

Aytun Çıray: İzmir’de limanı kapatılmaya cesaret edilemez diye İzmirlilere önemli bir destek verdi. Çıray, “Denizciler için en önemli unsurun rota olduğunu belirten İzmir 2.Bölge Milletvekili Adayı Sanayici ve İşadamı Mustafa Kerpişci “Uzun zamandır sahada seçim çalışması yapıyoruz.

Gitmediğimiz köy gezmediğimiz mahalle sıkmadık el bırakmadık.Gördük ki İzmirlilerin rotası artık İYİ Parti’ye dönmüştür.İYİ Parti iktidarında tüm iş dünyasının olduğu gibi denizcilerinde sorunlarını biliyoruz ve çözeceğiz” diye konuştu.

“8 Bin Yıllık İzmir Limanı’nı kapattırmayacağız.”

İYİ Parti Genel Sekreteri ve İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Aytun Çıray:

“8 Bin yıllık İzmir Limanı’nı kapattırmayacağız. Hiç kimse, İzmir Limanı’nı kapatmak gibi oyunlara kalkışmasın” dedi.

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, İzmir Limanı’nın geçmişi 8 bin yıl öncesine dayanır. İzmir’in gelişiminde ve bölgenin hinterlandı olmasında bu limanın büyük önemi var. Şimdilerde, Limanı kapatmak için bazı oyunlar sahnelenmek isteniyor. Hiç kimse, böyle oyunlara tevessül etmesin. Liman, İzmirlilerindir. Sahip çıkarız. Kapattırmayız” diye konuştu

“MEVZUAT ÇIKARILIRKEN BİZE DANIŞILSIN”

Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ise şunları söyledi:

“Oda olarak başta İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray ve Sayın vekil adayımız Mustafa Kerpişci olmak üzere sizlerin yapmış olduğu bu ziyaretten oldukça memnunuz.Biz tüm partilere eşit mesafedeyiz.Sizlerden ve tüm partilerden isteğim denizcilik ile ilgili kararlar mevzuatlar çıkarır iken bizlere danışmanız.”