İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü İzmir Milletvekili Aytun Çıray, İYİ Parti adına yaptığı acil kodlu kısa açıklamada Suriye’deki durumun Türkiye’nin güvenliğini her açıdan tehdit ettiğini belirtti.

Çıray, Bu çoklu tehditlere karşı Doğu Akdeniz’den İran sınırına kadar uzanan bir Türkiye Kalkanı kurulması çağrısında bulundu. İşte İYİ Parti adına Aytun Çıray’ın yaptığı acil kodlu açıklama şöyle:

Aytun Çıray: Acil şekilde Türkiye kalkanı kurun. Şam rejiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette bunun karşılığı olmalıydı.

Suriye savaşı ülkemize de ağır zararlar veren bir insanlık faciasına dönüştü. Bunda iktidarın bugüne kadar uyguladığı politikaların ağır vebali vardır. Suriye’deki durum hem Türkiye açısından vahim bir tehdit kaynağı hem de dünya barışı bakımından büyük bir tehlikedir.

TÜRKİYE KALKANI ÇAĞRISI

Biz İYİ Parti olarak uluslararası toplumun Suriye ‘de kapsamlı bir çözüm üzerinde uzlaşı iradesini bir an önce harekete geçirmesini bekliyoruz. Diğer yandan AKP’yi Afrin’de başladığı işi tamamlamaya davet ediyoruz. Derhal Akdeniz’den İran sınırına kadar bir Türkiye Kalkanı kurulsun.