AYTEMİZ, üye sayısı 420 bini aşan Kamu-Sen ile anlaştığını duyurdu. Buna göre, sözleşme kapsamında Aytemiz istasyonlarından Aytemiz Kart alan ya da daha önce almış olduğu kartını aktif hale getiren ve kart bilgilerini eksiksiz olarak dolduran tüm Kamu-Sen üyeleri, anlaşmalı Aytemiz istasyonlarında LPG/Otogaz, benzin ve motorinde avantajlı yakıt alımı yapabilecek.

Kampanyaya katılmak isteyen Kamu-Sen üyelerinin, Aytemiz tarafından belirlenen kısa mesaj numarasına tüm operatörlerden TKS yazarak 16 haneli Aytemiz Kart numarasını, ad ve soyadını aralarında birer boşluk bırakarak kısa mesaj olarak göndermesi yeterli olacak.

“ANLAŞMANIN İKİ TARAF İÇİN DE FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUM”

İmza töreninde konuşan Aytemiz’in Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Yakup Yazar, yapılan anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olacağına inandığını dile getirdi. Yazar, “Türkiye’nin en hızlı büyüyen akaryakıt şirketi olarak her zaman müşteri memnuniyetini ilk sırada tutuyoruz. Tüketicilerimize kaliteli ve yenilikçi hizmetler sunmak için çabalıyoruz. Aytemiz Kart projemizde bunlardan bir tanesi. Aytemiz Kart kullanımının yaygınlaştırılması için yoğun olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu ile imzaladığımız bu anlaşmanın iki taraf için de faydalı olacağına inanıyorum. Bu anlaşma kapsamında tüm Türkiye Kamu-Sen üyelerine anlaşmalı istasyonlarımızdan avantajlı yakıt alım fırsatı yaratmış olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz” dedi.

“ÜYELERİMİZE SUNDUĞUMUZ HİZMETLERLE HAYATLARINI HER ALANDA KOLAYLAŞTIRMAYA GAYRET GÖSTERİYORUZ”

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk ise yapılan anlaşmanın her iki taraf için de faydalı olmasını temenni etti. Koncuk, “Biz üyelerimizin ekonomik ve sosyal haklarını yalnızca toplu sözleşme ya da iş yaşamı ile sınırlı tutmuyoruz. Üyelerimize sunduğumuz hizmetlerle onların hayatlarını her alanda kolaylaştırmaya gayret gösteriyoruz. Üyelerimiz bu anlaşma ile birlikte Türkiye Kamu-Sen’li olmanın ayrıcalığını bir kez daha yaşayacaktır. Türkiye’nin her bölgesinde 600’e yakın akaryakıt istasyonu ile hizmet veren Aytemiz’e bu imkânı üyelerimize sağladıklarından dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.