Ayşen Hanım’ın gastronomi kütüphanesi

İZMİR’de inşaat mühendisi Ayşen Nazlı, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk mutfağı başta olmak üzere, dünya mutfaklarının lezzetlerinin tariflerinin yer aldığı yemek kitaplarından oluşan 10 bin eserlik bir kütüphane kurdu.

Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi’ndeki Türk mutfağının yemek kitapları başta olmak üzere dünya mutfaklarının tadlarının tariflerinin yer aldığı, 1833 yılından bu yana çıkan, çeşitli dillerdeki 10 bin kitaplık bir gastronomi kütüphanesi kuran inşaat mühendisi Ayşen Nazlı, burasının kapılarını akademisyenlere, araştırmacılara, öğrenci ve gurmelere açtı.

İnşaat mühendisliği yapmanın yanı sıra dünya yemek kültürüne meraklı olduğunu anlatan Nazlı, bu nedenle dev bir koleksiyon oluşturduğunu söyledi. Bu kitapları, gastronomiye meraklı nesillere bırakmak istediğini söyleyen Ayşen Nazlı, şöyle dedi:

“19’uncu Yüzyıl başlarından itibaren Bedevi, Anadolu, Osmanlı, Cumhuriyet döneminin mutfak kültürü ile ilgili kitap ve belgelerin ve objelerin yanı sıra tüm dünya mutfaklarının birçok dilde, ünlü yazarlar tarafından yazılmış olanlarının da aralarında yer aldığı 10 bin eserden oluşan koleksiyonu, bütün araştırmacıların hizmetine sundum. Bu eserler için Eşrefpaşa Caddesi üzerindeki, kendime ait geniş bir ofiste kütüphane ortamı oluşturdum” dedi.

Türkiye’de benzer içerikte bu kadar geniş kapsamlı bir kütüphane yok. İstanbul’daki Boğaziçi Üniversitesi başta olmak üzere birçok üniversiteden akademisyenler, araştırmacılar, bu okullarda eğitim gören öğrenciler, gurmeler buraya gelip, bu yayınlardan faydalanıyor. Gastronomi konusunda çıkan tüm yayınları takip ediyor, her gün kütüphaneme bir yenisini kazandırıyorum. İleriki yıllarda, bu kitapların kıymetini bilecek bir kuruluşa, tüm eserleri bağışlamak istiyorum.”

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...