Ayrancı sokaklarına asfalt kaldırım

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Çankaya Belediyesi renkli asfalt kaldırım uygulamasını bu kez de Ayrancı semtine taşıdı.

Yaz dönemi boyunca yaya ve araç trafiği alanlarında yaptığı çalışmalarla semt semt Çankaya’yı yenileyen belediye ekipleri, Ayrancı semtinde birçok sokakta çalışma başlattı. Belediye aynı anda birden fazla sokakta çalışma yaparak Ayrancı sakinlerini ömürlük kaldırımla tanıştıracak. Elçi, Tirebolu, Tomurcuk, Alidede, Ömür, Yazanlar sokaklarda yapılan çalışmalar, en kısa süre içerisinde bitirilecek.

Bahçelievler, Öveçler, Harbiye, Huzur, Esat, Emek, Ata, Cebeci gibi birçok mahallede New York Tarzı olarak bilinen kaldırımların dayanıklılığı ve renkli görüntüsü vatandaşlardan da tam not alıyor.

HEDEF 207 BİN METREKARE

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Çankaya Belediyesi, 269 bin metrekare renkli desenli asfalt kaldırım ile donattığı sokaklarda 2016 yılı itibariyle 207 bin metrekare daha kaldırım döşemeyi hedefliyor. İlçede yer alan 124 mahallenin büyük bir bölümünde renkli desenli asfalt kaldırım uygulamasını hayata geçiren Çankaya Belediyesi, bu yıl 4 bölgede 157 bin metrekare kaldırım ile bölge parklarında 50 bin metrekare desenli kaldırım olmak üzere toplamda 207 bin metrekare renkli desenli asfalt kaldırımı Çankaya sokaklarına serecek.

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