Aynı yastıkta kocamak için evet dediler

İzmir Karabağlar’daki Kemal Tarım Dinlenme Evi sakini 80 yaşındaki Halil İzci ile 78 yaşındaki Gülperi Hayta, dinlenme evinde kıyılan nikahla hayatını birleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 5 yıldır Kemal Tarım Dinlenme Evinde yaşayan Halil İzci ile 2 yıl önce eve gelen Gülperi Hayta’nın arkadaşlığı zamanla sevgiye dönüştü.

Dinlenme evi yetkililerine evlenmek istediklerini söyleyen çift için, yöneticiler kısa sürede çalışmaları tamamlayarak tören düzenlendi.

Çiftin çocukları ve dinlenme evi sakinlerinin katıldığı nikahı Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu kıyarken, şahitlikleri Kemal Tarım Dinlenme Evi Vakfı Müdürü Şevket Perçin ile Dinlenme Evi Müdürü Olcay Karaca yaptı.

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