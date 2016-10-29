Aynı sınıftan 37 profesör, 5 rektör çıktı

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1975 yılında mezun olan 103 doktor, 10 yıldır düzenledikleri mezun buluşması kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı bir arada kutlamak için Samsun’a geldi.

Hacattepe Üniversitesi’nden 1975 yılında mezun olan aralarında 37 profesörün yer aldığı 103 doktor Samsun’a geldi. Her yıl mezun buluşması kapsamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Türkiye’nin bir ilinde beraber geçiren mezunlar bu yıl için Samsun’u seçti. Samsun’a gelen 103 doktor Atatürk Anıtı, Bandırma Vapuru, Tütün İskelesi, Amazon Adası gibi kentin tarihi ve turistik alanlarını gezdi. 103 doktorun yarın da düzenledikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu’na katılacakları belirtildi.

Mezunlar adına açıklama yapan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Samsun’da bulunmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, şöyle dedi:

“10 senedir her 29 Ekim’de bir araya geliyoruz. Hem birbirimizle hasret gideriyoruz, hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı hep birlikte kutluyoruz. Bu yılki programı Samsun’a gerçekleştiriyoruz. Bizim sınıfımız çok özel bir sınıftı. Sınıfımızdan 37 profesör ve 5 de üniversite rektörü çıktı. Hepimiz bir arada olmaktan çok mutluyuz.”

CHP’Lİ AKAYDIN DA ARALARINDA

Mezunlar arasında yer alan CHP Antalya Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Akaydın, arkadaşlarıyla yıllarca doktorluk mesleğine hizmet ettiklerini kaydederek şunları söyledi:

“Çok mutluyuz gururluyuz. Samsun gibi özellikle Atatürk adına tarihi önemi olan bir kentte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamaktan dolayı. Şunu kıvançla söylüyorum hepimiz Kuva-i Milliye ruhuyla, aynen Çanakkale Savışı’ndaki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri gibi cumhuriyetlerine, vatanlarına, bayraklarına, demokrasiye yürekten sadık ve laik bir kesimi temsil ediyoruz. Bununla da çok gurur duyuyoruz.” FOTOĞRAFLI

DHA-Genel – Türkiye-Samsun – Yaprak KOÇER

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