Aylin Şengün Taşçı öğrencilerle!

TÜRK MÜZİĞİNİ ÖĞRENCİLERE SEVDİRMEYİ KENDİNE GÖREV BİLDİ

Amerika’dan Nepal’e kadar dünyayı dolaşarak konserler veren Aylin Şengün Taşçı, yoğun sahne performansına rağmen öğrencilerle buluşmaktan keyif alıyor. Gönüllü olarak söyleşilere katılan Taşçı, “Amacının öğrencilere Türk Müziğini sevdirmek olduğunu” söyledi

Türk Müziği ses sanatçısı Aylin Şengün Taşçı “Örneklemeli Türk Müziği Tarihi” adı altında lise ve üniversiteli gençlere Türk Müziği’ni tanıtıcı toplantılar yapmaya devam ediyor.

Büyük ilgi gören etkinliğe 17 Nisan Salı günü Eyüp Musiki Vakfı ev sahipliği yapacak. Eyüp Lisesi öğrencilerine Türk Müziği Tarihi semineri verecek olan Aylin Şengün Taşçı’ya İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu ses ve saz sanatçıları eşlik ediyor. “Amacının öğrencilere Türk Müziğini sevdirmek olduğunu” söyleyen Taşçı, çabasının da hep bu yönde olduğunu dile getirdi.

Tamamen gönüllülük esası üzerine yapılan bu müzikli söyleşiye Eyüp Lisesi için kapılarını açan Eyüp Musiki Vakfı Başkanı Nihat İncekara “Bu değerli çalışmaya ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Eyüp ilçesinde bulunan gençlerimize Türk Müziği’nin anlatılmasında vakfımızın da katkıda bulunması onur verici” diyor.