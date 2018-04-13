Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor’a konuk olacak. Sarı-Lacivertli takımda hedef galibiyet.

Son 6 haftada şampiyonluk yolundaki rakiplerinin puan kaybetmesini de bekleyen Fenerbahçe açısından, kendi maçları kadar Galatasaray – Medipol Başakşehirspor mücadelesi de fazlasıyla önem taşıyor. 2 hafta önce 8’de 8 parolasıyla yola çıkan ve şimdi 6’da 6 yapmak isteyen Fenerbahçe ilerleyen haftalarda Galatasaray-Beşiktaş derbisini de düşünerek bu maçlarda lehte şampiyonluk hesabı yapıyor.

FENERBAHÇE ÜSTÜN…

İki takım ligde 23 kez karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, 15 maçta galip gelirken 4 mücadelede mağlup oldu, 4 karşılaşma ise Sivasspor’un üstünlüğü ile sona erdi.

Sivasspor, evinde ağırladığı Fenerbahçe karşısında 3 maçta galip gelirken, 5 maç beraberlikle 8 mücadele ise yenilgi ile sonuçlandı. Ev sahibi Demir Grup Sivasspor, 41 puanla 7’nci sırada bulunurken, Fenerbahçe 54 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Süper Lig’de şampiyonluk için kayıpsız yoluna devam etmek isteyen sarı-lacivertliler geride kalan 4 maçta olduğu gibi Sivasspor maçında da kalesinde gol görmeyip rakip ağları havalandırmak istiyor.

SAKAT VE CEZALI YOK

Fenerbahçe’de Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Sarı-lacivertli ekipte Vincent Janssen’in sakatlığı sona erdi. Geçtiğimiz hafta takımla idmana başlayan Hollandalı futbolcu, teknik direktör Aykut Kocaman tarafından görev verilmesi durumunda sahadaki yerini alacak.

MUHTEMEL 11

Yeni 4 Eylül Stadı’nda oynanacak maçta hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Serkan Olguncan üstlenecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın kafasındaki 11 ve oyun kurgusunu değiştirmeyeceği ve cezası tamamlanan Aatıf’ı kadroya alarak Alper Potuk’u yedek soyunduracağı tahmin ediliyor. Sarı-Lacivertlilerin Sivasspor karşısına şu 11’le çıkması bekleniyor: Volkan- Isla, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Dirar, Giuliano, Aatif, Soldado.