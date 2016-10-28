Aydınlı girişimci Tayland mutfağına pideyle ‘Efe’lendi

AYDINLI 20 yaşındaki Mertkan Efe Değirmenci, babasıyla yaşadığı Tayland’ın Phi Phi Adası’nda ‘Efe’ adlı restoranı açtı. Değirmenci, “Ege ve Akdeniz mutfağının yanı sıra yaptığımız pide, lahmacun ve döner çeşitleri de herkesin ilgisini çekiyor” dedi.

Aydınlı amatör futbolcu Mertkan Efe Değirmenci, üç yıl önce Tayland’ta yaşayan babasının yanına giderek yerleşti. Tayland’ın Phi Phi Adası’nda bir restoran açan Değirmenci, Ege ve Akdeniz mutfağının yanı sıra pide, lahmacun ve döner çeşitlerini Taylandlıların damak zevkine sundu.

Ülkede Efe adlı restoranlarıyla bir ilke imza attıklarını belirten Değirmenci şunları anlattı:

“Babam uzun süredir Tayland’da yaşıyor. Ben de babamın yanına 3 yıl önce geldim. Ara sıra Türkiye’ye, memleketim Aydın’a geliyorum, ancak Tayland’da babamla birlikte yaşıyorum. Bir şeyler yapmayı düşünürken bir restoran açmaya karar verdim. Sağolsun babam çok destek oldu. Babamın hakkı ödenmez.

Mekanın adını da hem Aydınlı olduğum, hem de ismimde Efe yer aldığı için ‘Efe Restoran Mediterrenean Cuisine’ yaptık. İçinde Ege mutfağından Akdeniz mutfağına, pide, lahmacun ve döner çeşitlerine kadar her şey mevcut. Turistik bir bölge olduğu için farklı tatlar dikkat çekiyor. Mekanımıza ilgi büyük. İnşallah bundan sonra da daha güzel olur.”

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