Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen 2018 Üniversitelerarası Avrupa Tenis Şampiyonası’da, İstanbul Aydın Üniversitesi 3’üncülük elde etmeyi başardı.

Hem kadınlar hem de erkeklerde ülkemizi temsil eden İstanbul Aydın Üniversitesi, kadınlarda üçüncülük ödülünün sahibi olurken, erkeklerde ise organizasyonu dördüncü tamamladı.

Melis Sezer ve Cemre Anıl’dan oluşam kadınlar takımı, ilk iki turda Münih Teknik Üniversitesi ve Innsbruck Üniversitesi’ni mağlup ederkeni yarı final eşleşmesinde Stirling Üniversitesi’ne 1 galibiyet-2 mağlubiyet ile kaybetti. Sezer/Anıl ikilisi, üçüncülük karşılaşmasında ise AGH Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’ni maç kaybetmeden 2-0 ile geçip dereceye girmeyi başardı.

Barkın Yalçınkale, Sefa Suluoğlu ve Mert Altınalev’den oluşan İstanbul Aydın Üniversitesi erkekler takımı Camilo Jose Cela üniversitesine üçüncülük maçında 2-0 kaybedip dördüncülükle yetinirken; organizasyonda ülkemizi temsil eden bir diğer üniversite olan Özyeğin Üniversitesi ise ilk turda Bordeaux Üniversitesi’ne kaybetmekten kurtulamadı.