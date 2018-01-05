Aydın Boysan’ı kaybettik

Kara haberler bir biri ardına geldi. Usta sanatçı Münir Özkul’un acı haberinin ardından renkli kişiliği ile tanınan mimar ve gazeteci Aydın Boysan da yaşamını yitirdi.

İstanbul hayranı Boysan’ın vefatı sonrası sosyal medyada , “rakı ,balık, sohbet öksüz kaldı” sloganı trend topic oldu.

Renkli kişiliği ile yeri doldurulamayacak Aydın Boysan’dan bir paylaşım .Her gün aralıksız içiyorum Hala sığırla samanı ithal ederken “Yerli uçak yapacağız” diyecek kafayı bulamadım. Giderlerken ne içtiklerini söyleseler bari.