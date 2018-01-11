Söz ve mimarlık sanatının usta ismi, görkemli çınarı Aydın Boysan, ardında unutulmaz izler ve izlenimlerle gök kubbede hoş bir seda, gönüllerde derin sevgiler bırakarak hayata veda etti.

Güzel sanatların en önemli kolu olan mimarlık ile hayatı betimleyen edebiyat, antik efsanelerde yer alan aynı kökten çıkan ve birbirleriyle sarmaş dolaş olan bir ulu çınarla ulu bir ıhlamur ağacı gibidir. Tarihte yerini alan antik bir sevgi öyküsü (Konuksever İhtiyarlar) ile sevgi ve mizah ustası Aydın Boysan arasında büyük bir benzerliği bize hatırlatmakta:

Derler ki çok eskilerde Pergamon kenti yakınlarındaki yüksek bir tepe üzerinde bir yanı çınar,bir yanı ıhlamur olan ,yani aynı kökten çıkan birbirleriyle sarmaş dolaş ulu bir çınarla ulu bir ıhlamur ağacı varmış. Şüphesiz ki durduk yerde bu biçime gelmemişlerdi. Onların çok güzel ve güzel olduğu kadar da ders alınması gereken bir öyküleri vardır…

“… Baukis ile philemon uzun yıllar Zeus tapınağında rahip ve rahibe olarak görev yapmışlar.Birgün tapınağın bahçesinde oturup birbirlerine sevgi sözcükleri söylerken bir çıtırtı ortalığı kaplamış. Her ikisinin de kollarında gövdelerinden dallar yapraklar çıkmaya başlamış. Birbirlerine ” Sevgilim sen ağaç oluyorsun. Sen de! Sen de! Gel son kez sarılalım,”sözleriyle sarılmışlar birbirlerine. Ertesi gün tapınağın öteki görevlileri onları bir daha görememişler ama tapınak bahçesinde o güne değin olmayan GÖRKEMLİ BİR AĞAÇ yükseliyormu. Aynı gövdede birbirine sarılmış ve tek ağaç haline gelmiş ÇINAR VE IHLAMUR ağacıymış bu.Hafif bir yel estiğinde ortalığı mis gibi bir koku sarıyor ve tüm yapraklar “SEVGİLİM”, “SEVGİLİM” diye ses çıkarıyorlarmış.”(A.Semih Tülay-Ege’nin Antik Öyküleri-İlya Yayınları)

Antik öyküler, mizah ustası efsane kişileri,kahramanları hatırlatmaktalar. Tıpkı eserleri, sözleri ve mizah ustalığı ile efsaneleşen Aydın Boysan gibi! Nurlar içinde yatsın.

Unutulmaz eserleri, sözleri, nükteleri, TV programlarında sohbetleri,İstanbul aşkı ve insan sevgisiyle , tek gövdeden meydana gelen ve birbirine sarılarak yücelen, ulu çınar ve ulu ıhlamur gibi hep hatırlanacaktır.