Medya sektöründe bugüne kadar ve bundan sonra da rastlanmayacak satış süreci yaşanıyor. Bizim de bazı dergi, TV kanalı ve gazetelerde meslek hayatımızın yaklaştık yedi yılını verdiğimiz Doğan Medya Grubu apar topar satılmış.

Yapılan açıklamalara bakılınca bunun “işletme haklarının” yanı “markaların satışı” olduğu görülüyor. Anlaşılan, yayın kuruluşlarının bulunduğu gayrimenkuller, binalar, tesisler bu satışta yer almamış, alıcı bir anlamda kiracı olmuş. Eğer bunlar da olsaydı satış fiyatını ikiye katlardı Zaten devası matbaaları, TV stüdyolarını bugün başka bir yere taşımaya kalksanız aylar sürer.

Daha ilginç olanı 1.1 milyar dolar olarak açıklanan satış fiyatının 210 milyon dolarının finansal borçlar a ayrılması. Bunu vergi, banka borcu vs diye açıklayabiliriz ama çalışanların işten çıkarma tazminatları için kullanılacağı açık.

İŞSİZ YAZARLAR ORDUSU

Bu satışla medya sektörü tarihinin en kapsamlı “işten çıkarma” sürecini yaşanacağı belli. Bunların başında da anlı şanlı, kendinden menkul, yaşam biçimlerini okura dayatan, kimi zaman “liboş, dönek” anılan köşe yazarlarının geleceğini söyleyebiliriz.

zamanında patronuna çıkar sağlamak için iktidarları öven, arabuluculuk yapan ancak koşulların değişmesi ve “vefa borcu” nedeniyle sadece “havadan sudan yazılar yaz” denilen, yıllarca kendi unvanlarını ve yüksek maaşlarını koruyarak yüzlerce medya emekçisinin ekmeği ile de oynayan bu isimlerin büyük bölümü (bazılarını tenzih ederiz) işsiz kalacaklar.

Yazılarıyla değil kurumsal kimliklerle var olduklarını, yıllarca patronun işlerini kovalarken diğer yanda ”tarafsız özgür medya ahkâm kesen bu isimlerin “işsiz kalmanın ne olduğunu” anlarlar. Yıllarca küfürleştikleri “karşı mahallede” iş bulacak halleri yok ya! Bir anlamda bunların dönemi kapandı. Bundan sonra patronlarıyla bol bol tavla oynarlar.

Aldıkları maaşlarla, yan ödemelerle bu isimlerin çoğunun tuzu kuru ama olan

medya sektöründe ikbal arayan “gariban” genç isimlere olacak. Sektördeki “tekelleşme” ile iş gücüne talep de yarı yarıya azalacak.

Şunu belirtelim; Doğan Grubu’nda bir yumurtayı üç kişi taşınır, devletin KİT’lerinde bile rastlanmayacak hantallık vardır. Doğan ailesinden akrabaların yanı sıra profesyonel çalışanlarla bir denge sağlanır. Yazarların yanı sıra bunların tümü de medya sektöründeki deyimle de “yolcu olacaklar” yani atılacaklar.

TEK SESLİ MEDYAYA DOĞRU

Bu arada hiç kimse “efendim medya, haber alma verme özgürlüğü, çok seslilik diye yakınmasın. Eğer bir patron 40 yıl emek vererek geliştirdiği, büyük kar elde ettiği tüm varlıklarını değerinin altında bir gecede satıyorsa ve adeta ceketini alıp sektörden çekiliyorsa işin boyutları farklıdır.

Bu topyekun satışın gerekçeleri şu an dedikodulardan ibaret ama “bu gazetelerin yayın özgürlüğü ve editoryal yapısı korunacak” lâflarına da, diğerleri gibi aynı manşetlerle yayına başlamalarıyla “Türkiye’de medya özgürlüğü var” sözlerine de inanmayın. Yüzde 90’nı “tek sesli” hale gelen medyamız hayırlı olsun.