Aksaray’da ayakkabı satıcılığı yapan 45 yaşındaki Fuat Kalaycı, küçüklüğünden beri kurduğu uçma hayalini kendi tasarladığı ve akrobatik hareketler yapabilen drone ile gerçekleştirdi.

Coğlaki Mahallesi’nde yaşayan ve teknolojiye merak duyan Kalaycı, sosyal medyada izleyip etkilendiği bir video sayesinde hobi amaçlı bir drone aldı.

Aldığı drone’u beğenmeyen Kalaycı, kendi ihtiyaçlarına uygun bir araç tasarlamak için sosyal medyada araştırma yaptı.

İnternetteki birçok forum ve sosyal medyada bu işlerle ilgilenen kişilerle iletişime geçen Kalaycı, yapacağı drone için en uygun parçaları belirleyerek yurt dışından sipariş verdi.

Evindeki küçük atölyesinde bir ay süren çalışmanın sonunda, havada takla atabilen ve saatteki hızı 100 kilometreyi bulan bir akrobasi drone’u yapan Kalaycı, insansız hava aracındaki kameradan gözlüğüne aktarılan anlık görüntüler sayesinde en büyük tutkusuna kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kalaycı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu hobiye başlamasındaki en büyük etkenin uçma hayali olduğunu söyledi.

– “Toplama drone”

Yaptığı drone ile hayalini bir nebze de olsun gerçekleştirdiğini belirten Kalaycı, şöyle devam etti:

“İzlediğim bir videolardan çok etkilendim ve böyle bir hobiye başladım. İlk etapta hazır bir drone aldım fakat daha sonra bu bana yetmemeye başladı. Yurt dışındaki insanların yaptığı drone’lara heves ettim ve kendim için bir cihaz tasarladım. İhtiyacım olan tüm parçaları, Uzakdoğu ülkelerinden araştırmalar sonucunda bulup sipariş verdim. Daha sonra evimde kurduğum atölyemde teker teker hepsini birleştirdim. Bu bana özel, toplama bir drone. Yazılımlarını, her türlü donanımlarını bulup ekledim ve şu anki haline getirdim.”

“İleri derecede pilotaj gerektiriyor

Kalaycı, çalışmasını bir ayda tamamladığını dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu konu ile alakalı birçok yazı okudum. Yaptığım tasarım bitene ve uçmaya hazır hale gelene kadar aksilikler nedeniyle birçok kez kamera, motor, verici yaktım. Uçmaya hazır olduktan sonra pilotaj eğitimi gerekiyordu. Marketlerde satılan mini drone’larla tecrübe kazanmaya çalışsam da akrobasi için yapılan araçlar ileri derecede pilotaj gerektiriyor. Yaptığım cihazı ilk hafta içerisinde parçaladım. Fakat kesinlikle yılmadım. Çok hevesliydim. Şimdi bu duruma geldim. Gözlüğümü takıp drone’u havalandırdığımda aldığım zevk inanılmaz. Normal akrobasi uçaklarının yaptığı hareketleri yaparak, özel gözlüğüm sayesinde görüyorum. Havada olmak, yukarıdan insanlara bakmak, havada pozisyonlar üretmek inanılmaz bir duygu.”

Drone tutkunlarından Süleyman Uygun da bu hobi sayesinde bir araya geldiklerini ve yeni arkadaşlıklar edindiklerini dile getirerek “Her hafta sonu toplanıyoruz. Beraber uçuş yapıp güzel vakit geçiriyoruz. Gerçekten çok güzel bir duygu.” dedi.

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