Spor-Toto Süper Ligi İlhan Cavcav Sezonu’ nun 27 haftası bir maç dışında oynandı. Maçlarda Futbol vasattı, seyirci iyiceydi, mücadele ve faul çoktu, hakemler komikti.

Maçlarda, futbolcuların dans bilmediği bir kez daha görüldü. Devamlı birbirlerinin ayaklarına basıp durdular. Hakemler bu basmalara bazen sarı kart gösterdiler ama nafile yine bastılar, yine bastılar. Maçlara gelince;

Sivas-1 Karabük-0… Konuk takım PTT Ligi’ ne hazırlanıyor. Rahat oynuyor. Ev sahibi beşinciliğe oynuyor. Üstünde büyük baskı var. Maçta her iki takımda fırsat yakaladı ama biri dışında değerlendiremediler. Ev sahibi ünlü oyuncusu ile çok kaçırdı ama kazanmasını da bildi.

Malatya-4 Gençlerbirliği-1… Futbol vasat gol çoktu. Konuk takım fena oynamıyor ama gol yiyince dağılıyor. Ev sahibi ise ikinci yarıda oynadığı futbol ile farklı kazandı.

Antalya-2 Bursa-0… Bir vasat maç daha. Konuk deplasmanlar da yokları oynuyor. O kötü oynayınca ev sahibi iyi oynamış gibi göründü ama vasattı.

Beşiktaş-1 Alanya-0… Bir vasat futbol daha.. Maçın kısa özeti şöyle. İlk yarı her iki takım da uzaktan şutlarla gol aradı. Ev sahibi 3 şut çekti. Birincisini kaleci kurtardı, ikincisi gol oldu, üçüncüsü avuta gitti. Konuk iki şut attı ilkini kaleci kurtardı diğeri avuta gitti. Maçın ikinci yarısı ise tam bir kör döğüştü. Ev sahibi konuğun ataklarını kesebilmek için bolca faul yaptı. Ev sahibi 22 faul yaparken, konuk 17 de kaldı. Ev sahibinin yaptığı faullerin çoğu da ayağa basmaktı. Nitekim hakem efendi üçüne sarı kart gösterebildi. Ki bu kartlardan ikisinin (Tolgay ve Atiba) direk kırmızı olması gerekirdi. Hakem Barış Şimşek, bu kırmızıları niye vermedi. Anlayan beri gelsin.

Osmanlı Spor-0 Konya-0… Ligin alt sıralarını ilgilendiren maçta ne şiş yandı ne kebap. Her iki takımda, düşme potasında niye olduklarını gösterdi bu maçta. Böyle oynarlarsa düşerler.

Göztepe-0 Kasımpaşa-2… Konuk tehlikeli bölgeden çıkmak, ev sahibi ise daha yukarılara tırmanmak için sahaya çıktılar. Maçta futbol iyiceydi. Ev sahibi gol ararken, duran toptan golü yedi. Ev sahibi gol için her şeyi yaptı ama kaleci Ramazan’ ı geçemedi. Hakem efendi ise ev sahibinin mutlak golünü faul gerekçesi ile iptal etti ama pozisyon tertemizdi. 90+2 de atılan gol skoru belirledi.

Akhisar-1 Başakşehir-2… Güzel maç oldu. Her iki takım da bolca fırsat yakaladı. Top bir o kalede bir bu kaledeydi. Ev sahibi duran toptan öne geçtikten sonra kontra ataklarla gol aradı. Konuk disiplinli oyununu devam ettirdi. İlk yarı da ikinci golü bulamayan ev sahibi, ikinci yarının başında golü yedi. Tenis maçı devam etti. Konuk Bulduğu golle öne geçti ve bunu korudu.

Galatasaray-2 Trabzon-1… Haftanın en önemli maçı. Futbol vasattı. Mücadele çoktu, seyirci çoktu, o vardı bu yoktu derken futbol arada kaynadı gitti. Konuk çok kötü oynadı. Ev sahibi iyi oynadı. Maçın özetini seyredenler, ev sahibinin çok fırsat yakaladığını, konuk takımın maç boyunca 2-3 fırsatı teptiğini göreceklerdir. Ev sahibi iyi oynadı ama karşısında rakip yoktu ki. Konuk takım hem bireysel hem de takım olarak çok hatalar yaptı. Ev sahibi bunlardan ancak ikisini değerlendirebildi. Konuk takımın 90+2 de attığı gol inanılmazdı. Orta sahadan atılan şut doksana takıldı. Hakem Fırat Aydınus’ ta herkesi güldürdü. Hazretin verdiği vermediği kararlar çok komikti.