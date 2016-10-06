Avukatların sağlığı Anadolu Sağlık Merkezi’ne emanet

Anadolu Sağlık Merkezi, “Sağlığın Merkezi” vizyonuyla Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ile sağlık alanında önemli bir anlaşmaya imza attı.

Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun katılımıyla geçtiğimiz günlerde imza töreni gerçekleştirildi. Bu anlaşma ile Barokart sahibi avukatlar, avukat stajyerleri, baro çalışanları, çalışmayan avukatlar ile baroya üyelik kaydı olan eş ve çocukları, Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonunun belirli yardımlar kapsamındaki işlemlerde indirim avantajından faydalanacaklar.

Anadolu Sağlık Merkezi ile Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu arasında hayata geçirilen anlaşma kapsamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan

“Sağlık hizmetinin temelinde güven yatar. Doktorlarımız dâhil tüm hastane çalışanlarımızla, son teknolojimizle, altyapımızla dünya standartlarında sağlık hizmeti sunuyoruz. Anadolu Grubu, Anadolu Vakfı ve Anadolu Sağlık Merkezi olarak Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu ile iş birliği içerisinde olmaktan çok memnunuz. Umarım uzun yıllar süren bir iş birliğimiz olur” açıklamasında bulundu.

Anadolu Sağlık Merkezi ile gerçekleştirilen iş birliğinin kendileri için bir güvence olduğunu vurgulayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da

“Anadolu Sağlık Merkezi’nin bir Anadolu Grubu markası olarak anılıyor olması her şeyden önemli, çok büyük bir güvence. İçimiz çok rahat. Anadolu Sağlık Merkezi’nin sunduğu sağlık hizmetindeki profesyonelliğe, kaliteye biz hayran kaldık. Hem yurt içinden hem de yurt dışından birçok hastanın tercih ettiği bir hastane olması bizim için çok önemli. İnsanın kendi vatanında tedavi görebilmesi bir ayrıcalık. Meslektaşlarımın Anadolu Sağlık Merkezi’nden alacakları sağlık hizmetinden çok memnun kalacaklarına eminim” dedi.

Anadolu Sağlık Merkezi Genel Direktörü Türkan Özilhan Tacir ise, Johns Hopkins Medicine ile olan stratejik iş birliğinin Anadolu Sağlık Merkezi’ne güç verdiğini, büyük destek olduğunu belirtti. Türkan Özilhan Tacir, “Johns Hopkins Medicine, hastanemize, bölümlerimize, özellikle de Kalp Damar Cerrahisi Bölümümüze hekim yolluyor, biz Anadolu Sağlık Merkezi’nde onlara eğitim veriyoruz.

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