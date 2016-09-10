‘AVUKAT’ımdan beni kim koruyacak?

1 “DAVAYI AÇTIM DEDİ, MEĞER AÇMAMIŞ!”

“Boşanma davası açması için avukata vekalet verdim ve ücret ödedim. Davanın nasıl gittiğini kendisine her sorduğumda duruşmaların yapılmakta olduğunu, son olarak davanın yine ertelendiğini belirtti. Böylece bir yıl geçti. Sonunda Kartal’daki mahkemeye gidip kayıtları araştırdığımda davanın hiç açılmamış olduğunu öğrendim. Avukatın tutumu nedeniyle maddi ve manevi zarara uğradım. Şikayetimin değerlendirilmesini ve kendisine disiplin cezası verilmesini talep ediyorum.”

İstanbul Barosu’na yapılan şikayette böyle deniyordu.

Baro Disiplin Kurulu şikayette yer alan iddiaların doğru olduğunu belirledi ve avukatın 6 ay süreyle işten çıkarılmasına karar verdi.

Dosya daha sonra TBB Disiplin Kurulu’nda ele alındı.

Avukat burada yaptığı savunmada şunları söyledi:

“Şikayetçi ile aramızda sözleşme bulunmamaktadır. Kendisi bana danışma amacıyla geldi. Gerekli yardımı yaptım. Daha sonra şikayetçi boşanma davası açılması konusunda tereddüde düştü. Bu nedenle davayı açmadım. Baro Disiplin Kurulu’nun verdiği cezayı hak etmedim, kaldırılmasını talep ediyorum.”

TBB Disiplin Kurulu, Baro Disiplin Kurulu’nun 6 ay işten çıkarma cezasını 3 ay işten çıkarmaya çevirerek kabul etti.

Adalet Bakanlığı, avukata Baro Disiplin Kurulu’nca verilen 6 ay işten çıkarma cezasının TBB Disiplin kurulu tarafından yarı yarıya düşürülmesine itiraz etti, avukatın geçmişte de benzer eylemlerde bulunduğunu ve kesinleşmiş para cezasının olduğunu bildirerek şunları kaydetti:

“Adı geçen benzer eylemleri itiyat haline getirmiştir. Eylem ile tayin edilen ceza arasında adaletli bir dengenin kurulması gerekir. Dolayısıyla Baro Disiplin Kurulu’nca verilen 6 ay süreyle işten çıkarma cezasının üç ay süreyle işten çıkarmaya çevrilmesinde isabet bulunmamıştır.”

Bunun üzerine TBB Disiplin Kurulu avukatla ilgili dosyayı yeniden inceledi ve daha önce 3 ay olarak belirlediği işten çıkarma cezasını 6 aya çıkardı.

TBB Disiplin Kurulu Karar No: 2007-56