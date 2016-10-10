Avrupa’ya hem köfte hem de köfteci götürüyor

Sultanahmet Köftecisi, İngiltere ve Almanya’da açacağı şubelerle birçok Türk gencine yurt dışında istihdam imkanı sağlayacak

İstanbul’un asırlık lezzet durağı Tarihi Sultanahmet Köftecisi, İngiltere ve Almanya’da açacakları şubelerle birçok Türk gencine yurt dışında istihdam imkanı sağlayacak.

Sultanahmet Köftecisi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tezçakın, ilk yurt dışı deneyimlerini kardeş ülke Azerbaycan’da yaşadıklarını, kısa sürede Bakü’deki şube sayısını 3’e çıkarttıklarını bildirdi.

Azerbaycan’daki deneyimlerinin Avrupa’ya açılma projelerinin hayata geçirilmesi konusunda kendilerini cesaretlendirdiğini anlatan Tezçakın, şunları söyledi:

“Azerbaycan’daki başarımızın temel nedenlerinden biri BabylonGroup gibi doğru partnerle iş yapmamızdı. Avrupa’da da çok yoğun talep vardı ama önemli olan doğru olanı bulmak dedik, doğru partneri bulmak için de ince eledik, sık dokuduk.

Titiz çalışmalar sonucunda Almanya’da Münih ve çevresinde turizm yatırımlarıyla tanınan Kavun AG’nin ortaklarından Musa, Salih Kavun, Beşir Aras ve Zeki Bağdatlıoğlu, İngiltere’de ise başarılı işadamı ve işletmeci Mehmet Nezir Korkut Ile master franchise anlaşmaları yaptık. Almanya’daki ilk şube Münih’in en prestijli bölgesi Hauptbahnhof’ta, İngiltere’de ise Manchester’da açılacak. Şube sayısının birkaç yıl içinde her iki ülkede de 10’u aşması hedefleniyor.”

Sultanahmet Köftecisi’nin kurum içi verdiği eğitimlerle sektörde bir okul haline geldiğini, bu okulda eğitim görenlerin kısa sürede kurum içinde yükseldiklerini, birçoğunun da yüksek ücretlerle başka kurumlara transfer olduklarını ya da kendi dükkanlarını açtıklarını anlatan Tezçakın, “Master franchise anlaşmaları yaparken ülkemize azami katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Sultanahmet Köftecisi gibi bir okulun mutlaka değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle her anlaşmada personelin Türkiye’den götürülmesi şartı yer alıyor. Bu proje ile birçok Türk gencine yurt dışında istihdam imkanı sağlayacağız” diye konuştu.

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