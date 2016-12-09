Avrupa’ya 6.5 milyon dolarlık çelenk

HIRİSTİYAN dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ve Burdur’un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle yapılan çelenkler, Avrupa’ya ihraç ediliyor. Bu yıl çelenklerden 6.5 milyon dolar gelir sağlandı.

Antalya’da 1990’lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenklerin bu Noel ve yılbaşı için de hazırlıkları tamamlandı. Süs bitkileri sektörü tarafından, Isparta, Burdur ve Antalya’da dağlık ve ormanlık alanlarda köylü kadınlara toplatılan çeşitli bitkilerden ‘çelenk’ adı verilen ve Hıristiyanların kapı, mezarlık, yemek masası gibi alanlarda kullandığı aranjmanlardan yaklaşık 2 milyon adet üretildi.

Bitkiler, kent merkezinde özellikle dezavantajlı bölgelerdeki ya atölyelerde ya da evlerin önünde kadınlar tarafından işleniyor. Hem köylü kadınlar, hem kentteki dezavantajlı kadınlara gelir imkanı sağlayan çelenkler, Avrupa ülkelerinde Hıristiyanlar için Hz. İsa’nın doğumunu simgeleyen sıfırı ve bereketi temsil ediyor.

ORMAN BİTKİLERİ KULLANILIYOR

Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu, Antalya’da bu yıl Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere eylül ayından itibaren başlayan hazırlıklar kapsamında toplamda 2 milyona yakın çelenk üretildiğini ve sevkiyatının tamamlandığını açıkladı. Christmas’ın simgesi olan kırmızı rengin ve kozalağın bu çelenklerde çok önemli olduğunu anlatan Bağdatlıoğlu, kutlamalar için kapılara asılan veya yemek masalarında kullanılan çelenklerin mersin, selvi yaprağı, okaliptus, dağ çileği, Amerikan sarmaşığı, ateş dikeni, fosfor, ayışığı, kızılcık, çam kozalağı, Akseki kozalağı, süs narı gibi bitkilerle yapıldığını söyledi.

KUTSAL DEĞERE SAHİP

Bağdatlıoğlu, “Hıristiyanlar için bu taçlar doğum günü, hasta ziyareti ve dini bayramlarda kutsal değere sahip. Birbirlerine hediye olarak verirler ve mutlaka evlerinin kapılarına asarlar. Bu taçlar kutsal sayıldığı için Noelde daha büyük önem arzeder. Noel gecesi yemek masalarının ortasına büyük mum yakılarak da kullanılır. Bu yeni ve bilinmeyen sektör. Geliştirilmesi, teşvik verilmesi gerekiyor. Çünkü bize göre önemi olmayan, mangal yakmada kullandığımız kozalağı katma değerle ciddi bir fiyatla Avrupa’ya satabiliyoruz” dedi.

6.5 MİLYON DOLAR GELİR

Dağ ve ormanlık alandan toplanan bu bitkilerden oluşturulan çelenklerden 6.5 milyon dolar ihracat geliri sağlandığını belirten Bağdatlıoğlu, “Rakam küçük gibi görünse de sadece Burdur bölgesinde binlerce kişi ve özellikle kadınlar çalışıyor. Manisa, İzmir gibi illerden hatta dağlardan toplanıp hem ormanda seyreltilip atılacak ürünler değerlendiriliyor, hem de binlerce ev hanımına da iş imkanı sağlanıyor. Gün geçtikçe kullanımı da artıyor ve Avrupa’daki süpermarketlere de girmeye başladı. Bu ürünler daha da geliştirilebilir, çeşitlendirilebilir ama maalesef hiçbir teşvik olmadan sektör üretim yapıyor. Umut ediyoruz teşviklerle birlikte bu ürünlerin çeşitleri ve üretimi çok daha yükseğe çıkarak istihdam artacak” diye konuştu.

KADINLARA GÜNLÜK 50 TL GELİR

Çelenk üreticisi Erol Genbeş, 25’i aşkın orman bitkisi toplanarak çelenk üretildiğini kaydetti. Ev kadınlarının çocuklarını okula gönderdikten sonra yarım gün de olsa aile bütçesine katkı sağladığını belirten Genbeş, “Onlar için çok iyi, ev işlerini de yürütebiliyor. Bir ev hanımı için günlük 50 TL gibi kazanç sağlıyor. 3-4 saat çalışıyorlar. Bitkiler ise dağlar ve ormanlık alandan toplanıyor. Köylü kadınlar orman idaresinden aldığımız izinle ve ücretleri ödenerek topluyor” dedi.

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