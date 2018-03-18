Afrin Harekatı başladığında Avrupa’dan ciddi bir tepki gelmedi. Ancak harekatın 54’üncü gününde Avrupa Parlamentosu, “Türk ordusu Afrin’den geri çekilmeli” şeklindeki karar tasarısını oy çokluğuyla kabul etti.

Ordumuz Afrin’e doğru yola çıktığında Avrupa ülkelerinin beklentileri şöyleydi:

-ABD silahlarıyla donatılmış PKK-PYD Türk ordusuna büyük kayıplar verdirir.

-Bunun sonucunda Türkiye’de iktidar zor durumda kalır, ortalık fena halde karışır.

-Bu arada, Türkiye’nin, ABD, Rusya ve Suriye rejimiyle arası açılır.

-Tüm bunlar Avrupa’nın lehine gelişmelerdir.

++

Evet, aynen böyle düşündüler.

Ama evde yaptıkları hesap çarşıya uymadı.

Türk ordusu fazla kayıp vermeden ilerleyişini sürdürdü ve Afrin’i kuşattı.

ABD sadece taşeronlarıyla karşımıza çıktı.

Rusya ve Suriye sessiz kaldı.

İşte tam bu noktada PYD-PKK terör örgütüne gönül borcu olan Avrupa Parlamentosu çığlığı bastı:

“Türkler, Afrin’i işgal ediyor. Sivil halk zarar görüyor. Bu böyle devam edemez, Türk ordusu derhal geri çekilmeli.”

++

Hemen belirtelim ki, geri çekilme artık söz konusu olamaz.

Ordumuz Afrin’deki teröristleri etkisiz hale getirmeden ülkeye dönmez.

Avrupa Parlamentosu’nun ve Avrupalı diğer siyasilerin sözlerine aldırış etmeden başladığımız işi tamamlamamız gerekiyor.

++

Suriye’de terör örgütünün temizlenmesi ve bölgenin asıl sahiplerine bırakılması şu açılardan anlamlıdır:

-Türkiye, Ortadoğu planlarında göz ardı edilemeyecek güçlü bir konuma ulaşmaktadır.

-Terör örgütlerini destekleyerek Türkiye’yi pes ettirmeye çalışan sözde müttefiklerimizin önünde sonunda başlarını mahcup biçimde öne eğmek zorunda kalacak olmaları da galiba bu harekatın bonusu sayılacaktır.