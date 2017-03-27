TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Avrupalı turistin Türkiye’den hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini düşündüklerini belirterek, “Muhtemelen referandumun arkasından Avrupa’da da bir geri dönüş bekliyoruz” dedi.

TÜROFED Başkanı Osman Ayık, Rusya ve Avrupa pazarı ile iç pazara ilişkin değerlendirmede bulundu. Rus pazarından gelen erken rezervasyon rakamlarının sevindirici olduğunu, ancak bundan sonrasının nasıl devam edeceğiyle ilgili kesin bilgiye sahip olmadıklarını aktaran Osman Ayık şunları söyledi:

“Ama görüntü Rusya Federasyonu’nda bizim 2015’teki rakamlarımızın seviyesine, belki onun da üstünde bir rakama çıkacağımızı şu günkü verilerden alabiliyoruz. Erken rezervasyon rakamları oldukça sevindirici. 2015 rakamlarının üstünde, 2014 rakamlarına yaklaşmış gibi görünüyor. Süreçte herhangi bir olumsuzluk yaşamadığımız takdirde Rusya Federasyonu ve diğer bağımsız devletler topluluğundan da önemli sayıda bir akışın olmasını 2017 yılında bekliyoruz. Şu andaki durum onu gösteriyor.”

‘TÜRKİYE RAKİPSİZ BİR ÜRÜN SUNMAKTA’

Avrupa pazarında son yaşanan gerilim ve referandum sürecinin rezervasyon akışlarında durağanlığa neden olduğunu vurgulayan Osman Ayık, referandumun ardından Avrupa pazarında bir geri dönüş beklediklerini kaydetti. Ayık şöyle konuştu:

“Çünkü Türkiye’nin Avrupa pazarı nezdinde vazgeçilmez bir destinasyon olduğunu biliyoruz. Tüketicinin Türkiye ürününe bir bağlılığı vardır. Almış olduğu hizmet ve ödediği paranın karşılığı açısından bakıldığında Türkiye rakipsiz bir ürün sunmakta tüketiciye. Dolaysıyla da Avrupalı tüketicinin Türkiye’den hiçbir zaman vazgeçmeyeceğini düşünüyoruz. Muhtemelen referandumun arkasından Avrupa’da da bir geri dönüş bekliyoruz.”

‘İÇ PAZAR BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ’

Turizmcinin şu an elindeki garantinin iç pazar olduğunu ve son 5- 6 yılda yapılan çalışmalarla iç pazarda özellikle geçen yıl inanılmaz artış sağladıklarına dikkati çeken Osman Ayık, “Bu trendi devam ettirmemiz lazım. İç pazar bizim için çok önemli. En kısa süre içerisinde arzumuz, iç pazarı 10 milyon seviyesine çıkartarak en büyük kaynak pazarımız şekline dönüştürmek” dedi.

İÇ PAZARA YÖNELİK KAMPANYA ÖNERİSİ

Siyasi otoriteden iç pazarı canlandıracak enstrümanları; özel tatil kredileri ve emeklilere özel projeler gibi enstrümanları devreye sokmasını beklediklerini vurgulayan Osman Ayık, şunları kaydetti:

“Belki de iç pazara yönelik şöyle bir kampanya da başlatmak lazım. ‘Önce ülkeni tanı’ mantığıyla yurt dışına yapılan bir takım seyahatleri de yurt içinde tutmanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Benzer uygulamaları birçok ülke yapıyor. Rusya Federasyonu kendi tatil bölgelerini canlandırmak için orada tatil yapılması anlamında faaliyetler sürdürüyor. Almanya bunu yapıyor. Avrupa ülkelerinin birçoğu kendi potansiyellerini kendi içerisinde tutma adına bir takım faaliyetlerini sürdürüyor. Benzer faaliyetleri biz de ülke içerisinde yapıp, 10 milyonluk sayıyı en kısa süre içerisinde ulaşmamız lazım.”

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