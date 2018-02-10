İSTANBUL Gelişim Üniversitesi, Avrupa Kalite Kuruluşları’ndan akreditasyon (AQAS) alan Türkiye’nin ilk ve tek Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) oldu. Üniversite bu başarısını Avcılar’da yer alan yeni kampüsünde tüm akademik ve idari personelin katılımıyla kutladı. Davetin açılış konuşmasını, Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, İGÜ Rektörü Burhan Aykaç ve AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann gerçekleştirdi.

“ROL MODEL OLMALI”

Avrupa’da akreditasyon programının alınmasının zorunlu olduğunu belirten AQAS Genel Müdürü Doris Herrmann,

” Türkiye’de ilk defa Gelişim Üniversitesi akreditasyon için başvurdu. Aynı anda bu kadar programa başvuran bir üniversite daha yok. Bu durum üniversitenin ne kadar iddialı ve motive olduğunu gösteriyor. Öğrenciler için daha iyi bir çalışma ortamı ve üniversitenin kalitesini geliştirme konusunda bir çaba görüyoruz. Bence üniversitenin uğraştığı kaliteyi artırma çabası diğer üniversiteler için bir rol model olmalı” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA OLMAYAN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Kısa zamanda çok yol aldıklarını, Türkiye’de ve dünyada bir ilki gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşadıklarını söyleyen İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli,

“Amacımız, öğrencilerimizi ve hocalarımızı daha farklı dünya insanı yapabilmek, büyük düşünmelerini sağlamak. Türkiye’de akredite edilmek üzere 86 bölümümüz, 286’ya yakın patent müracaatımız var. Türkiye’de en çok patente müracaat eden üniversiteyiz. Ülkemizin proje üretmeye ihtiyacı var. Dünya standartlarına, dünya liderliğine ulaşmak için projeler yapmamız gerektiğini biliyoruz. Şu anda dünyada olmayan projeler yapıyoruz ve bunların da patentini almak için müracaat ettik” dedi.

Dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediklerinden söz eden Gayretli, gelecek sene 3 bine yakın yabancı öğrenci beklediklerinden bahsetti ve sözlerine şöyle devam etti:

“Yeni kampüsümüzü aldık ve burada Tıp, Hukuk, Eczacılık, Diş Hekimliği ve Eğitim Fakültesi açmayı hedefliyoruz. Türkiye ekonomisini güçlendirmek açısından projelerimiz gerek sanayi iş birliğiyle gerek yurt dışına satmak suretiyle kalkınma noktasında da ülkemize faydalı olacak. Amerika’ya 2, Avustralya’ya 1 proje sattık, bu da bizim gibi genç bir üniversite için çok önemli bir adım.”

Akreditasyon programı için diğer bölümlerin de değerlendirme sürecinin devam ettiğine değinen İGÜ rektörü Burhan Aykaç, “Üniversitelerin başarıları mezun ve mevcut olan öğrencilerin başarılarıyla ölçülür. Üniversitemiz mezunlarıyla, akademik çalışmalarıyla önemli sonuçlar elde etti. 2018 yılında Mühendislik Fakültesi’nin diğer bölümleri için akreditasyon süreci başlatacağız. Hızla gelişmemizden büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.