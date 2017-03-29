Avrupa’da yaşayan Türk seçmenler, Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi halk oylaması için ikinci günde de sandıklara gitti.

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti’nin farklı şehirlerinden çok sayıda vatandaşın, Almanya’da sandıkların kurulduğu 13 ayrı noktadan birisi olan T.C. Düsseldorf başkonsolosluk binasına bugün de akın etti. Bölgede 22 dereceyi bulun hava sıcaklığını da fırsat bilen vatandaşların, oy verme işlemi için kalabalık gruplar halinde geldiği gözlendi. Bazı çiftler ise, küçük çocuklarıyla birlikte sandığa gelmeyi tercih etti. T.C. Düsseldorf başkonsolosluk binasında devam eden Referandum oylamasının ikinci gününde vatandaşların, huzur için oylarını verip salondan ayrıldıkları kameralara yansıdı. Vatandaşların geliş gidişi sırasında görevli bir bayanın, konsolosluk binasının önünü süpürmesi dikkat çekti.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...