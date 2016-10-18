Avrupa takımları, devre arası kamp için Antalya’ya gelmiyor

Spor Turizmi Birliği Başkanı Ferit Turgut, Ocak, Mart ve Nisan aylarını kapsayan futbol kamp sezonunda Antalya’nın otelleri ve saha kapasitesiyle takımların hazırlık çalışmalarını yaptığı önemli bir spor merkezi olduğunu belirtti.

2015 yılında kampa gelen 2 bin 500 takımdan Antalya’nın 100 milyon Euro gelir elde ettiğini kaydeden Turgut, Rusya ile yaşanan uçak krizi sonrası futbol kamp turizmi gelirinde de düşüş yaşandığını anlattı.

Rusya ve Rus ekolüne bağlı ülkelerin rezervasyonlarını iptali nedeniyle 2016 yılında Antalya’ya 1500 civarında takımın kampa geldiğini dile getiren Turgut, bu yıl futbol kamp turizmi gelirinin yüzde 50 azaldığını söyledi.

2 YILDA GELİR 30 MİLYON EURO’YA DÜŞECEK

Ocak ve nisan aylarını kapsayan kamp dönemi için takımların rezervasyon tarihinin sona ermesine 1 ay kaldığını aktaran Turgut, “2017 yılı ocak ve nisan ayına kadar olan kamp dönemi için şimdiye kadar yaklaşık 500 takım rezervasyon yaptırdı. Bu takımlar çoğunlukla Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan (BDT) Azerbaycan, Tacikistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan ile Balkan ülkeleri. 15 Kasım’a kadar 500 civarında takımın da kamp için rezervasyon yapması bekleniyor. 2017 yılı futbol kamp döneminde Antalya’ya 1000 civarında takımın gelmesi bekleniyor. Antalya’da bu kamplardan 30 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyoruz. Bu gelir 2015 yılından 70 milyon Euro, 2016 yılından da 40 milyon Euro daha az” diye konuştu.

AZ SAYIDA RUS TAKIMI GELECEK

Son dönemlerde Rusya ile ikili ilişkilerin yeniden sağlanmasıyla Rus kulüplerin rezervasyona yeniden başlandığına değinen Turgut, Rusya Premier Lig’den 4 takımın ön rezervasyon yaptırdığını söyledi. Rusya’dan amatör ile altyapı dahil 50 civarında takımın Antalya’ya kampa gelmeyi planladığını aktaran Turgut, geçmiş yıllarda bu sayının 200’den fazla olduğunu hatırlattı. Amatör ve altyapı takımlarının kamp süresi ve konaklayan kişi sayısındaki azlık nedeniyle ciddi gelir kaybı yaşanacağına değinen Ferit Turgut, “Nedeni güven ve huzur ortamından endişe olması. Sporcuların aileleri ciddi anlamda endişe duyuyor. Bu nedenle takımlar başka yere yönlendiriliyor” dedi.

ALMAN TAKIMLARI ENDİŞELİ

Turgut, uzun yıllar kamp için Antalya’yı tercih eden Alman kulüplerinin gelecek kamp döneminde güvenlik endişesiyle rezervasyon yaptırmadığını söyledi. Almanya’dan önceki yıllarda amatör ve profesyonel olmak üzere 250 civarında takımın Antalya’ya kampa geldiğini anlatan Turgut, gelecek kamp döneminde bu sayının amatör ve altyapı takımları olmak üzere 50’ye düştüğünü belirtti. Turgut, “Bundesliga’dan bu sene hiç rezervasyon yok. Bazı Alman amatör ve altyapı takımlarından rezervasyon var. Geçen yıl kamp döneminde Sultanahmet ve diğer patlamaların olması moral ve motivasyonlarını olumsuz etkiledi. Bu sene de güvenlik endişesiyle tercih etmediler. Sınırlarımızdaki askeri hareketlilik ve darbe girişimi nedeniyle bu bölgeye karşı soğuma oluştu. Şu anda baktığımızda Portekiz İspanya, Kıbrıs’ın güneyi ve Dubai’ye rezervasyon yapmış görünüyorlar” diye konuştu.

AVRUPA KULÜPLERİ GELMİYOR

Almanya’nın yanı sıra İskandinav ülkeleri ile Belçika, İsviçre, Hollanda’dan yok denecek kadar az sayıda takımın Antalya’ya kamp için rezervasyon yaptırdığını kaydeden Ferit Turgut, Avrupa ülkelerinden gelen takım sayısında ciddi azalma yaşandığına dikkati çekti. Turgut, şunları söyledi:

“Rezervasyon dönemi olan Ağustos- Eylül ayları sorunlu geçti. 15 Temmuz’a kadar olan patlama olayları, 15 Temmuz’daki travmayı, Avrupa ve diğer ülkelerdeki insanlara anlatmak sıkıntı oldu. Normalleşme sürecinde olduğumuzu belirtsek de güvenlik nedeniyle çekindiler. 2017 yılına kötü rezervasyonlarla başladık. Spor turizminin geçen seneye oranla daha sıkıntılı geçeceğini görüyoruz. Alman liglerinde sıfıra yakın rezervasyon söz konusu. Rusya süper liginde 4-5 takımın rezervasyonu var. Ancak Rus alt liginde hiç rezervasyon görünmüyor. Bunun da nedeni huzur ve güven ortamındaki endişe.”

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