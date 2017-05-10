Avrupa özel sektöründen Türkiye’nin AB sürecine destek

Avrupa İş Dünyası Konfederasyonu BusinessEurope, AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Malta’da düzenlenen Başkanlar Konseyi toplantısında Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci çerçevesinde Gümrük Birliği’nin güncellenmesine desteğini yineledi.

TÜSİAD’dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’den TÜSİAD ve TİSK’in tam üye olduğu BusinessEurope’nın Malta’da düzenlenen toplantısına TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik; BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası ve TÜSİAD-TİSK AB Temsilcisi Dilek Aydın katıldı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik Malta Zirvesi’nde yaptığı konuşmada 16 Nisan tarihli referandum sonrası kamuoyu ile paylaşılan reform öncelikleri ve AB-Türkiye ilişkilerinin önemi üzerine TÜSİAD görüşlerini BusinessEurope üyeleri ile paylaştı.

Entegrasyon sürecinin zayıflamasının her iki taraf için de olumsuzluklar içerdiğine dikkat çekerek, AB-Türkiye ilişkilerinin Avrupa’nın geleceği ve 4. Sanayi Devrimi kapsamında yaşanan gelişmelerden bağımsız değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Erol Bilecik Türkiye AB üyelik müzakereleri çerçevesi temel alınarak önümüzdeki dönemde entegrasyonun derinleştirilmesi gereken alanlara işaret etti:

• Dijital ekonomi boyutu dahil olmak üzere AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi,

• Terörle mücadele ve göç politikaları dahil olmak üzere güvenlik politikaları,

• Enerji projeleri.

“Avrupa’nın Geleceği” konulu tartışmada söz alan BusinessEurope İcra Kurulu Üyesi ve TÜSİAD Genel Sekreteri Dr. Bahadır Kaleağası AB’nin evrimi üzerine farklı senaryoları gündeme getirdi.

AB’nin 21. Yüzyılda karşılaşmakta olduğu zorluk ve fırsatları ele almak üzere çağın hızına uygun ve üye ülkelerin farklı ihtiyaçlarına cevap oluşturan esnek bir yapıya sahip olmasının önemini vurguladı.

AB’nin birlik halinde, küresel rekabetçiliğini ve etki alanını güçlendirerek ilerlemesi için farklılaştırılmış entegrasyon modelinin öne çıktığını belirtti. Kaleağası AB genişleme politikası ve Türkiye’nin AB üyelik sürecinin bu çerçevede dikkate alınması gerektiğini söyledi.

BusinessEurope’un Türkiye’nin AB süreci çerçevesi ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesine desteğinin devamı teyit edildi. Bu konuda üye kurumlar kendi ülkelerinde de devrede olacak. 1995 yılında AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin oluşturulmasına, 1999 yılında Türkiye’nin AB Konseyi tarafından resmen “aday ülke” olarak tanınmasına, 2004 yılında AB üyelik müzakereleri sürecinin başlatılmasına, Türkiye’de demokratik reform sürecine ve Türkiye’nin Transatlantik ekonomiye dahil edilmesine destek verdi.

Toplantıda, AB üye ülkelerinde gelişmeler, AB’nin sosyal boyutu, Brexit, ABD, Çin, Japonya ve Rusya ile ilişkiler diğer gündem maddeleri olarak ele alındı.

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