Avrupa neden darbe korkusu yaşamaz?

Türkiye’de 15 Temmuz FETÖ darbe girişimini yaşadı. Sonra çok da değerlendirme aldı. Yok tiyatro dediler. Yok bu saatte darbe mi olur dediler. Bunlar darbe görmemiş dediler.

Tiyatro gibi darbe dediler. İşte dedilerde dediler. Her kafadan bir ses çıktı. Sonra kamyonlar, tırlar, belediye araçları kışlaların önüne çekildi. Bir daha artçı darbe girişimi olmasın diye. Sonra dendiki bu tırlar, kamyonlar kışlaların önüne çekilse ne yazar.

Tank, atar topunu, tır’ı da kamyonunu da yok eder. Ya da paletleri ile yan duvarı yıkar kışladan yine çıkar. Burada konu o değil. Türk askerini aşağlamak dediler. Yani yine dediler. Türkiye gündemi hep birilerin demeleri ile gerildi. Şimdi de o dabeyi planlıyarın ’’Tekrar geliriz’’ha dedikleri şeklinde demeler gündeme düştü. Onun için OHAL’in uzatılması gerektiği söylendi. Yine bu demeler karşısında dolar uçtu. Borsa düştü. Türkiye bu sefer ekonomik olarak krize girdi ya da girecek. Yani hep demeler. Türkiye’yi boyuttan boyuta geçiriyor ve içten içe yiyor. Olan sokaktaki vatandaşa oluyor.

DURUN YA YAPMAYIN

İşte bunları yurtdışında 3 bin kilometre uzaktan kuş bakışı izleyen birisi olarak, yazık etmeyin bu ülkeye demek geliyor insanın içinden. Sanki herkes el ele vermiş, bu Türkiye’yi nasıl yok ederiz, mahvederiz diye 75 milyonun peşindeler. İşte ona isyan ediyorum. Bu insanlar bunu hak edecek ne yaptı. Hep verdiler ve hep aldınız. Sizi bu millet o koltuklara oturtarak, hayatınızda göremeyeceğiniz imkanları size sunmadı mı? Daha ne istersiniz. Kimin doğrusu, kimin yanlışı beni ilgilendirmiyor. Beni sonuç ve hedef ilişkisi ilgilendiriyor. İşte manzara ortada. Bugün Türkiye sanki bir yamalı bohça gibi. Her tarafından, kan, gözyaşı ve üzüntü var. Ekonomik açlığı yazmayı unuttuk. Bunlardan ona sıra gelmiyor. Bir de darbe senaryoları bunlara eklendi.

EVET AVRUPA NEDEN DEDİM

Bazıları Avrupa’yı beğenmez. Ancak onun kıçından da ayrılmaz. Evet Avrupa bir medeniyettir. Avrupa bir bilim, teknoloji, uygarlık, özgürlük bir rönesans ve tam bir demokrasidir. Avrupa’nın eleştirilecek yanı yok mu derseniz tabii ki vardır. Ancak artıları eksilerine göre daha azdır. Oralarda darbe korkusu yoktur. Oralarda bu yüzden insanlar hapishanelere atılmaz. Oralarda bu yüzden binlerce insan işkenceye maruz kalıp ölmez. Ya da siyasi bedel ödemezler. İşte daha dün dediğimiz Adnan Menderes ve arkadaşlarının idamları bir cinayet değilmiydi demiyormuyduk. İşte 12 Eylül 1980 askeri darbesi nedeniyle insanlar işkenceden ölmedi mi? Hatta PKK belasının bu darbeden sonra çıktığı yazılmadı mı?

HUZUR NEREDE ONU TANIYAN VAR MI?

Türkiye’de insanlar gerçekten huzura hasret. Yıllardır bu huzur ve sükünet gelmedi. İnsanların yüzü bir türlü gülmedi ve güldürülmedi. Onun için ben bunu kötü siyasete ve onu yaşama geçiren siyasetçilere bağlıyorum. İşte o beğenmediğimiz Avrupa’da huzur var ki, sadece Avrupa’da yaşayan 5 milyon Türk’ün varlığından bahsediliyor. O zaman onların ne işi vardı bu gurbetlerde. Demek ki, birşeyler onları orada tutuyor. Eğer sadece para derseniz, yanlış yapmış olursunuz. Avrupa’da geleceğe güven, laik bir düzen ve insanı mutlu edecek çok ilkeli bir ve özgürlükçü bir yaşam var.

NEDEN SIKIYONETİM VE OHALLER YOK

Türkiye bahçesinin önündeki çöpleri temizleyemedi de ondan. Avrupa’ya yüzünü döneli 93 yıl olmuş. İleri gideceğine geri gitmeye başladı. Ya sıkıyönetim ya da OHAL ilen ediliyor. Çünkü gerçek laik bir düzene geçemedi. Hala din faktörü ile yatıp kalkıyor. Hala siyasetçiler bunun üzerinden ülkeyi dizayn ediyorlar. Hala insanlar dini bir rejimden bahsediyor. Hala Türkiye’de söylemek istemiyorum ancak şeriat gelir mi diye korku dünyası var. Hatta bazıları geldi bile diyor. Böyle bir ülkede ne demokrasi tam işler ne de sıkıyonetimler ve ohal’ler son bulur. Milenyum yılına girdiğimiz 2000 yılında daha başka şeyler konuşacağımıza biz hala 2023 yani Cumhuriyet’in 100 yılında rövanş korkusu ile yatıp kalkıyoruz. Türkiye’nin işi bu bakışlarla çok zor. Allah yardımcısı olsun…..

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