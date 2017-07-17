Çankaya Belediyesinin başlattığı “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” uygulaması Çankaya’da hızla yayılıyor. Yeni sistemde yerleştirilen konteyner sayısı 1640 oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Koku ve sıvı sızdırmayan yeni model konteynerler tüm Çankaya’yı kapsadığında, çöple ilgili rahatsızlıklar sona erecek.”

Çankaya Belediyesinin başlattığı Avrupa modeli “Yeni Sistem Çöp Konteyneri” sistemi Çankaya’ya hızla yayılıyor.

Bugüne kadar Oran, Atatürk, İlkbahar, Dikmen, Yıldızevler, Hilal, Sancak, Kızılırmak ve Yüzüncü Yıl gibi mahallelerde vatandaşların hizmetine sunulan konteynerler, son olarak Çiğdem ve Mustafa Kemal Mahallelerinde yerleştirildi. Konulduğu semtlerde Avrupa kalitesinde bir temizlik anlayışını da beraberinde getiren konteynerlerin sayısı bin 640’a ulaştı.

Katı atıkların ve çöplerin toplanarak döküm alanına nakline kadar geçen sürecin kalitesini artıran sistem, büyük ölçüde çevre kirliliğinin önüne geçiyor. El değmeden açılabilme olanağı bulunan konteynerler, halk sağlığına da katkı sağlıyor.

SU SIZDIRMAZ DEPOLARI VAR

Soğuğa ve güneş ışınlarına karşı dayanıklı olan konteynerler, alt kısımlarında, atık çöp sularının dışarı sızmasını engelleyen 250 litrelik depoyu da barındırıyor. 3 metreküp kapasiteli konteynerler, kullanım kolaylığı ve boşaltma esnasındaki sessizliği ile görüntü ve gürültü kirliliğini de önlüyor.

“MAHALLELER ÇOK DAHA TEMİZ”

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, mahallelerin söz konusu sistemle çok daha temiz kaldığını belirterek, “Sistemin, uygulamasını başarıyla yaptığımız pilot bölge Oran’ın ardından tüm ilçeye yayılması için çalışmalarımız sürüyor. Ancak bazı mahallelerimizin imar planları buna izin vermiyor. Örneğin Esat, Dikmen’in bazı bölgeleri, Ayrancı gibi eski yerleşim birimlerinde cadde ve sokak ölçüleri dar olduğu için bu ölçüde bir konteyneri yerleştirmek trafik açısından sorun oluşturabiliyor. O nedenle cadde ve sokak genişliği büyük olan mahallelerimizde bu uygulamaya devam ediyoruz. Uygun olmayan yerlerde ise eskiyen konteynerleri değiştiriyoruz. Ayrıca bu yeni sistem konteynerin yerleştirme ve boşaltma aracı da büyük olduğu için bazı sokak ve caddelerimizde bu uygulamayı gerçekleştiremiyoruz ” dedi. Başkan Taşdelen, koku ve sıvı sızdırmayan yeni model konteynerlerin tüm Çankaya’yı kapsamasıyla, çöple ilgili rahatsızlıkların sona ereceğini belirtti.