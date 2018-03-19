Avrupa’da milli maçlar nedeniyle lig heyecanına bir haftalık ara verildi. Bazı liglerde de şampiyonlar şimdiden belli gibi. İngiltere Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Fransa Ligue 1’in lider takımları şampiyonluk kutlamaları için gün sayıyor. İtalya Serie A, Portekiz Premier Ligi ve Spor Toto Süper Lig’de ise liderlik yarışı tüm hızıyla devam ediyor.

Premier Lig’in ve UEFA Şampiyonlar Ligi’nin en güçlü adayı olan Manchester City, İngiltere’de şampiyonluk turu atacağı günleri bekliyor. Ligin 31’inci haftası sonunda en yakın takipçisi ve ezeli rakibi olan Machester United’ın 16 puan önünde 81 puanla liderliğini sürdüren City’nin gerisinde 64 puanlı Manchester United 2’nci, 63 puanlı Liverpool 3’üncü ve 61 puanlı Tottenham yer alıyor. City ile Tottenham arasında oluşan puan farkı ise 20.

BARCA BU SEZON FARKLI

İspanya La Liga’da geçen sezon şampiyonluğu Real Madrid’e kaptıran Barcelona bu sezon işi sıkı tuttu ve en yakın takipçisi Atletico Madrid’in 11, 3’üncü Real Madrid’in ise 15 puan önünde yer aldı. Katalan ekibinin 4’üncü sıradaki Valencia ile arasındaki puan farkı ise 16. 29’uncu haftası tamamlanan La Liga’da Barcelona bu sezon El Clasico’da Real Madrid’i Santiago Bernabeu’da 3-0 mağlup etmeyi başardı. Barcelona, İspanya Kral Kupası’nda da Sevilla ile karşılaşacak.

BAYERN MUNIH HER ZAMANKİ GİBİ

Bundesliga’da üst üste 5 kez şampiyon olan ve 6’ncı şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, toplamda ise 28’inci şampiyonluk kutlamasına hazırlanıyor. Bungesliga’nın 27’nci haftası tamamlandı ve Bayern Münih topladığı 66 puanla rahat bir liderlik sürdürüyor. Bundesliga’da Schalke 04 49 puanla 2’nci, Borussia Dortmund 48 puanla 3’üncü, Eintracht Frankfurt ise 45 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Almanya’da lider ile 4’üncü sıradaki takım arasında 21 puan fark bulunuyor.

LİGUE 1’DE YİNE PSG

Fransa Ligue 1’de ise 4 sezon üst üste şampiyonluk yaşadıktan sonra geçen sezon kupayı Monaco’ya kaptıran Paris Saint-Germain, bu sezon işini şansa bırakmadı ve 31’inci haftalar sonunda maç fazlasıyla 83 puanla lider konumda yer alıyor. Son şampiyon Monaco ise bir maç eksiğiyle 66 puanla 2’nci, Marsilya 59 puanla 3’üncü, Lyon ise 57 puanla 4’üncü sırada yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e elenen PSG, Fransa Lig Kupası finalinde için de Monaco ile karşılaşacak.

ÇİZME’DE FAVORİ JUVENTUS

İtalya Serie A’da 29’uncu haftalar sonunda liderlik koltuğunda 75 puanlı Juventus oturuyor. 2’nci sırada ise ligi uzun süre lider götüren Napoli bulunuyor. 73 puanlı Napoli’yi, 3’üncü sıradaki Cengiz Ünderli Roma 59, 4’üncü sırada ise 55 puanla İnter takip ediyor. Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e finalde kaybeden Juventus, bu sezon Madrid ekibiyle yarı final için mücadele edecek. Juventus ayrıca İtalya Kupası’nda ligin dev ekibi Milan ile finalde karşılaşacak.

PORTEKİZ’DE BU SEFER PORTO MU?

Portekiz Premier Ligi’nde son 4 sezonun şampiyonu Benfica’nın önünde yer alan Porto, 28’inci şampiyonluğunu bu sezon kazanmak istiyor. Benfica’nın kazandığı 36 şampiyonluğa karşı 27 şampiyonluğu bulunan Porto, 27’nci haftaları tamamlanan Portekiz’de 70 puanla lider durumda. Benfica, 68 puanla 2’nci, Sporting CP 65 puanla 3’ncü, Braga ise 61 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Ligin ilk sırasındaki Porto ile Braga arasında sadece 9 puan olması ligin heyecanını artırıyor.

SPOR TOTO SÜPER LİG’DE HEYECAN TAM GAZ SÜRÜYOR

26’ncı haftalar sonunda Spor Toto Süper Lig’de liderlik yarışı kıyasıya yaşanıyor. 20 şampiyonlukla en çok kupa sevincini yaşayan Galatasaray, 21’inci şampiyonluğu için mücadele ederken, Medipol Başakşehir ise ilk şampiyonluğunun peşinde. Son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş ise seriyi sürdürmek istiyor. Fenerbahçe ise üç sezon aradan sonra şampiyon olmak ve formasına 4’üncü yıldızı takmayı hedefliyor. Galatasaray’ın 54 puanla lider olduğu Süper Lig’de Başakşehir 53 puanla 2’nci, Beşiktaş 50 puanla 3’üncü, Fenerbahçe ise 48 puanla 4’üncü sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile 4’üncü sıradaki Fenerbahçe arasındaki puan farkı ise sadece 6.